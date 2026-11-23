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El vicepresidente primero del Congreso de los Diputados y cabeza de lista del PSOE por Sevilla a las elecciones del 29N, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, se ha mostrado convencido de la victoria de los socialistas en la provincia en los próximos comicios. En esta línea, ha destacado que una participación "por encima del 75% hará posible una mayoría absoluta de la izquierda en el Congreso de los Diputados".

"Durante muchísimos años la derecha lo único que ha tratado es de que la gente no vaya a votar, sobre todo que la gente de izquierda no vaya a votar. Entonces, cualquier subida de participación, estoy seguro que va a ser para las fuerzas de izquierda y principalmente para el PSOE", ha afirmado este lunes en un encuentro informativo organizado por Europa Press, en colaboración con la Fundación Cajasol.

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En este sentido, Celis ha criticado "el hijoputismo" de la estrategia del PP en los últimos años y ha señalado "el insulto, la deshumanización y la voluntad de convertir al adversario en un enemigo" que, su juicio, protagoniza la comunicación política del partido.

Dentro de las críticas, ha lamentado que el número uno del PP por Sevilla al Congreso, Juan Bravo, haya rechazado un debate 'cara a cara' entre ambos durante la campaña electoral. Celis ha señalado que se ha ofrecido en dos ocasiones dicho debate al candidato popular, una por parte de esta agencia y otra desde la Cadena Ser.

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"En las dos ocasiones se ha negado el señor Bravo a debatir conmigo. Mañana podremos hacerlo en Canal Sur, he de decirles que ya lo entiendo. Porque él sin Vox no es nada. Necesita tener a su ladito cerquita Vox y por tanto, claro, ha preferido esa opción a un cara a cara", ha asegurado este lunes en referencia al debate 'a cinco' que celebra este martes la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA).

"Ha sido absolutamente imposible", ha remarcado el cabeza de lista del PSOE por Sevilla quien ha comenzado su intervención con un mensaje de recuerdo a los familiares de los dos trabajadores fallecidos en un accidente laboral ocurrido el pasado sábado 21 en Morón de la Frontera (Sevilla).

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Juan Bravo protagonizará este viernes 27 de noviembre en un encuentro informativo organizado por Europa Press, junto a la Fundación Cajasol. En las últimas semanas han participado en los encuentros el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, y el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García.

Por otro lado, ha enmarcado la posible irrupción de Adelante Andalucía en el Congreso de los Diputados como parte de la "recolocación de fuerzas a la izquierda del PSOE". "Lo único que traslado es que hay un valor seguro, constante y que transforma la vida de las personas para mejor de 147 años, que es el PSOE", ha subrayado.

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"NO ESTAMOS HABLANDO DE UNA ALTERNANCIA, SINO DE UN RETROCESO"

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Sevilla ha mostrado su preocupación ante las consecuencias de un posible gobierno de PP y Vox en materia de derechos sociales, poniendo especialmente el foco en los derechos de la mujer y en el aborto. "Si gobernaran, cosa que no va a suceder, Partido Popular y Vox, serían las mujeres las primeras que verían recortar sus derechos", ha afirmado.

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Tras esta afirmación ha puesto como ejemplo la eliminación del área de igualdad por parte de la defensora del pueblo en funciones, Teresa Jiménez-Becerril, y la asunción de competencias relacionadas con la violencia de género por parte de Vox en la Junta de Andalucía.

Ante esta situación, Celis ha destacado la necesidad de un buen resultado del PSOE en el Senado para que deje de "estar sometido a los intereses del PP". "Lo que busca el Partido Popular y Vox es alcanzar los tres quintos de la Cámara Alta para que los magistrados del Constitucional sean, no por consenso, entre conservadores y progresistas, sino que sean de derechas y de ultraderecha", ha remarcado.

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El vicepresidente primero del Congreso ha expresado su "preocupación" a que con una mayoría de jueces conservadora se produzca la "derogación" de derechos como el del aborto en Estados Unidos por parte del Tribunal Supremo.

"Si llegaran al gobierno, cosa que no va a suceder porque se va a movilizar el pueblo español, pues desgraciadamente sería un retroceso. O sea, no estamos hablando de una alternancia, estamos hablando de un retroceso. Y nosotros lo que vamos a intentar es seguir avanzando", ha manifestado.

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