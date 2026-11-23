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Nairobi, 23 nov (EFE).- África debe hacerse responsable de sus propios sistemas de salud buscando maneras innovadoras de aumentar su financiación interna y así asegurar su soberanía sanitaria para hacer frente a crisis como la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), afirmaron este lunes líderes africanos.

"En África, hemos entendido que la soberanía conlleva responsabilidad. La responsabilidad va de la mano de la buena gobernanza, la confianza y la rendición de cuentas", declaró Jean Kaseya, director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), al abrir en Adís Abeba la 5ª Conferencia Internacional sobre Salud Pública en África (CPHIA 2026).

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La conferencia, coorganizada por la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) y el Gobierno etíope, congrega entre los días 23 y 27 de noviembre a líderes africanos, representantes del sector y expertos, en un contexto marcado por los drásticos recortes a la ayuda internacional impuestos desde el año pasado por Estados Unidos y otros países.

Bajo el lema "Seguridad y soberanía sanitarias en África: Transformación de la dependencia y la vulnerabilidad sanitarias hacia la autonomía y la resiliencia", la reunión cuenta, según Kaseya, con más de 46.000 delegados registrados de más de 100 países.

"Tenemos que fabricar nuestros productos, tenemos que financiar nuestro sector, tenemos que liderar la respuesta a nuestros brotes, necesitamos la transformación digital (...). Al hacerlo, nos aseguramos de que África sea respetada. Nunca más volveremos a ver en África socios que vengan a dirigirnos", aseveró Kaseya.

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En un momento en que la RDC se enfrenta al segundo brote de ébola más mortífero de la historia a nivel global, el jefe de los CDC de África destacó la rápida reacción de la organización panafricana ante la epidemia y su colaboración con los gobiernos de Uganda, Kenia y Nigeria, que registraron casos vinculados con el brote.

"Se acabó el negocio del ébola en África. Nadie volverá a utilizar nuestro sufrimiento para hacer negocios", afirmó, después de que los CDC de África denunciaran el pasado octubre que, aunque los donantes internacionales destinaron hasta entonces unos 962 millones de dólares a organizaciones implicadas en la respuesta contra el ébola en la RDC, no habían dado explicaciones sobre el uso de más de 700 millones.

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"Salí en la televisión, hablé por la radio y dije que necesitábamos ver dónde estaban esos 700 millones de dólares (...).Hoy, tengo constancia de 1.500 millones de dólares (...). Por eso decimos: respeten a nuestros gobiernos", añadió.

En este sentido, el presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, destacó que "las epidemias no conocen fronteras" y "las respuestas aisladas ya no son suficientes", por lo que es necesaria "una cooperación permanente" entre los estados.

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Youssouf agradeció el "continuo apoyo" de los socios internacionales, pero les pidió que "adapten sus planes a las prioridades africanas" porque la salud de los africanos "no puede depender a largo plazo de las prioridades presupuestarias de otros".

"No se trata de poner en duda la solidaridad internacional, cuya contribución esencial reconocemos. Se trata de asumir en mayor medida nuestra propia responsabilidad, ya que la salud no es solo una cuestión social, es una condición indispensable para nuestro desarrollo económico, nuestra estabilidad y nuestra seguridad", afirmó.

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Por su lado, el jefe de Estado de Burundi y presidente de turno de la UA, Évariste Ndayishimiye, urgió a los ministros de Sanidad y de Finanzas del continente a "explorar mecanismos innovadores en materia de fiscalidad sanitaria, de asociación público-privada, de movilización el ahorro africano, y a aprovechar mejor cada franco posible".

Además, destacó la necesidad de impulsar la investigación local: "Nuestras prioridades de investigación deben fijarse en África. Nuestros datos deben servir, ante todo, a nuestras poblaciones", aseveró Ndayishimiye. EFE

(foto)