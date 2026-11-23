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El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha reconocido este lunes la "preocupación" por que la guerra en Ucrania se pueda trasladar al mar Mediterráneo tras el ataque con drones navales contra una corbeta rusa anclada en el puerto de la ciudad libia de Benghazi, por lo que ha pedido evitar este escenario y no desestabilizar el delicado entorno político de Libia.

"Es preocupante que la guerra entre Rusia y Ucrania pueda continuar a solo unos cientos de kilómetros de Italia. Sería realmente peligroso desestabilizar un país que se encaminaba hacia la estabilidad", ha asegurado el ministro de Exteriores italiano en declaraciones desde Azerbaiyán, recogidas por la agencia ADN Kronos.

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De esta forma, ha recalcado que una guerra en el Mediterráneo "es algo que hay que evitar a toda costa", al tiempo que ha subrayado que la presencia militar rusa en la zona "debe seguirse con gran atención".

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este lunes la autoría del ataque a un buque ruso frente a las costas de Libia, en lo que ha descrito como "una operación ejemplar" en respuesta a la invasión del país ordenada por el mandatario ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022.

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"Una operación ucraniana ejemplar en respuesta a la guerra de Rusia", ha señalado el mandatario, quien ha destacado que "los objetivos fijados fueron alcanzados" y ha detallado que en el ataque se emplearon siete drones navales "de fabricación ucraniana". "A pesar de todos los esfuerzos del enemigo por contrarrestar el ataque, la corbeta rusa 'Merkury' fue hundida", ha asegurado.

Por contra, la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) ha expresado su "profunda preocupación" por los ataques y ha destacado que "la soberanía y la integridad territorial de Libia, así como la seguridad de sus ciudadanos y sus bienes, deben ser plenamente respetadas".

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Libia atraviesa desde hace años una situación de bicefalia --surgida a raíz del derrocamiento y ejecución de Muamar Gadafi en octubre de 2011 en el marco de la guerra civil y acentuada tras el aplazamiento de las elecciones de 2021--, con unas autoridades paralelas asentadas en el este, sin que las conversaciones de reintegración hayan logrado por ahora reunificar la administración libia.

Las autoridades asentadas en el este de Libia explicaron el domingo que la 'Merkury' --una nave de 105 metros de eslora que llevaba varios días anclada en Benghazi, según portales especializados en buques de guerra-- se encontraba en una escala para reabastecerse de combustible en su camino de vuelta a Rusia, conforme a los acuerdos de cooperación marítima suscritos por Moscú y la administración oriental libia.

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