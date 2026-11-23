23/11/2026 Infografías con resultados de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. El Partido Demócrata de Estados Unidos se ha asegurado al menos 258 escaños en la Cámara de Representantes tras las elecciones legislativas de medio mandato ('midterms') celebradas el pasado 3 de noviembre, lo que supone la mayor mayoría parlamentaria lograda por cualquier formación en la Cámara Baja estadounidense en lo que va de siglo y el mejor resultado demócrata desde 1992.
POLITICA
Europa Press
23 Nov, 2026 06:32 a. m. EST
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-- El Partido Demócrata alcanza los 258 escaños en la Cámara de Representantes de EEUU, su mayor mayoría desde 1992