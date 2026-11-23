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El grupo ABB ha firmado un acuerdo para adquirir el fabricante alemán de sistemas de ventilación Ziehl-Abegg por un valor empresarial de 2.650 millones de dólares (2.416 millones de euros) y un valor patrimonial de 2.220 millones de dólares (2.024 millones de euros).

La adquisición, que se espera cerrar en el segundo semestre de 2027, complementa la cartera actual de ABB, ampliando así la oferta de la compañía para los sistemas de refrigeración críticos de sus clientes en los crecientes mercados de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), refrigeración industrial y gestión térmica.

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En este sentido, ABB calcula que Ziehl-Abegg generará aproximadamente 1.400 millones de dólares (1.276 millones de euros) en ingresos en 2026, con un margen Ebita operativo de un dígito medio. Asimismo, ABB espera que la transacción genere una rentabilidad sobre el capital invertido muy superior a su coste promedio ponderado de capital.

"Juntos, podemos crear una oferta más completa de componentes para clientes de sistemas de refrigeración y ventilación, lo que nos permitirá satisfacer mejor sus necesidades, fortalecer nuestra posición en mercados atractivos e impulsar un crecimiento rentable", ha comentado Brandon Spencer, presidente del área de negocio de Motion de ABB.

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"Tras realizar inversiones sin precedentes en toda nuestra presencia global para satisfacer la creciente demanda de los clientes, este paso representa la continuación natural de nuestra trayectoria de crecimiento", ha señalado Joachim Ley, consejero delegado de Ziehl-Abegg.