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Levante UD y Elche CF, antepenúltimo y penúltimo clasificados de LaLiga EA Sports, cierran este lunes en el Ciutat de València (21.00 horas) la decimotercera jornada de la competición con un partido en el que ambos aspiran a conseguir una victoria que les permita abandonar las posiciones de descenso.

Separados por un solo punto en la clasificación, granotas (11) y franjiverdes (10) tienen los puestos de permanencia, marcada por otro conjunto de la Comunitat como el Valencia, a una y dos unidades, respectivamente, por lo que un triunfo este lunes en el derbi valenciano podría otorgarles algo de aire.

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Los levantistas, que solo han conseguido ganar en uno de sus nueve último compromisos ligueros, rompieron con un empate ante el RC Celta en ABANCA Balaídos (0-0) una serie de dos derrotas seguidas, y ahora necesitan volver recuperar confianza tras el parón y anotar después de dos encuentros sin hacerlo.

Además, esperan apoyarse en su feudo, donde han logrado las dos victorias ligueras que han conseguido este curso. Luís Castro podrá contar con todos sus hombres, después de recuperar a los tocados durante la ventana internacional.

Enfrente, el Elche ha perdido sus dos últimos partidos sin marcar ante Valencia (0-1) y Real Betis (0-2), con los que interrumpió una racha de cuatro jornadas puntuando. Eso sí, nueve de los diez puntos que atesora hasta ahora llegaron a domicilio, y a esa dinámica espera agarrarse en el Ciutat.

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Marc Aguado, Yago Santiago y Adam Boayar causarán baja en el cuadro ilicitano, en el que Martín Anselmi se mantiene pendiente del estado de Ali Houary. A cambio, Thomas Lemar ha recibido el alta médica y Lucas Cepeda y Roy Revivo se han reincorporado al grupo.

--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS.

Levante UD - Elche CF. Hernández Maeso (C.Extremeño) 21.00.