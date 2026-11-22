20/11/2026 Dulceida confiesa sus ganas de volver a ser madre junto a Alba Paul EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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MADRID (CHANCE)

Dulceida y Alba Paul atraviesan una de las etapas más felices de su vida desde que el pasado 15 de octubre de 2024 dieron la bienvenida a su primera hija en común, Aria. La pequeña llegó tras un embarazo muy deseado por ambas y ha supuesto un cambio importante en su día a día, aunque las dos han reconocido en distintas ocasiones lo mucho que están disfrutando de la maternidad. Una experiencia que, por lo que parece, les gustaría repetir para ampliar la familia.

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Así lo ha confirmado Aída Domènech durante su último encuentro con la prensa, en el que ha hecho balance de los últimos meses y no ha ocultado lo afortunada que se siente. "Me considero una mujer, una chica, chica, jovenzuela, una niña muy afortunada y, pues eso, un año muy feliz", ha confesado con una sonrisa. Además, preguntada por la posibilidad de volver a convertirse en madre, la influencer ha asegurado que tanto ella como su mujer tienen muchas ganas de darle un hermanito o hermanita a su pequeña.

"Espero que sí, la verdad. Las dos tenemos muchas ganas, así que cuando tenga que ser, será. Espero que sí, sí, tenemos ganas de darle un hermanito, una hermanita", ha reconocido, dejando claro que ampliar la familia es un deseo que comparten y que esperan cumplir en el futuro.

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