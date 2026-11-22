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Berlín, 22 nov (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, participará el lunes en el pleno de la 72ª Asamblea Parlamentaria de la Alianza Atlántica, un encuentro centrado en la guerra de Ucrania y la amenaza rusa, después de que Polonia denunciara otra "provocación" de Moscú con la caída el viernes de dos misiles y un dron en su territorio, y de que ayer un buque ruso fuera alcanzado en el golfo de Finlandia por drones atribuidos a Ucrania.

Rutte llegará a Berlín, ciudad que acoge desde el sábado la cita de parlamentarios, tras haber visitado Varsovia, donde aseguró que la OTAN defenderá "cada pulgada" del territorio polaco.

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Entre tanto, la Alianza Atlántica se prepara para reaccionar al incidente del viernes y, según dijo el ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Polonia recibirá pronto un "apoyo fuerte de los aliados".

"El lunes en la sede central de la OTAN se celebrará una reunión extraordinaria del Consejo del Atlántico Norte, en la que presentaremos propuestas concretas y definiremos nuevas posibilidades de acción", señaló el titular de Defensa polaco en su cuenta de X.

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El lunes, Rutte también tiene previsto reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz.

El secretario general de la OTAN volverá así a la capital alemana tras haber participado el jueves en la reunión de la Coalición de Voluntarios, el grupo de aliados internacionales de Ucrania que suma 37 naciones, incluida España.

En esa reunión, los líderes europeos dejaron claro, además de su voluntad de mantener el apoyo a Kiev frente a Moscú, que sólo negociarán en terreno neutral sobre cuestiones relativas a la arquitectura de seguridad después de alcanzarse un alto el fuego en Ucrania.

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Los europeos transmitieron ese mensaje después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, invitara a que Europa aclarase sus posiciones, algo para lo que el inquilino del Kremlin hizo una invitación a Moscú que fue rechazada por los socios de Kiev.

En la sesión plenaria de la 72ª Asamblea Parlamentaria de la OTAN está previsto que participe también por videoconferencia el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

La cita de los parlamentarios de los países de la OTAN tiene el foco puesto, entre otras cosas, en la resiliencia frente a los ataques híbridos y la amenaza rusa.

"La paz y la libertad no son algo que se pueda dar por sentado. La guerra de agresión rusa contra Ucrania nos lo recuerda de forma dolorosa", señaló en un comunicado el ministro del Interior del estado federado de Hesse, Roman Poseck.

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En la última semana, Rusia atacó Ucrania aproximadamente con 2.700 drones, cerca de 1.460 bombas aéreas y 165 misiles de diversos tipos, según Zelenski.

"Precisamente las últimas oleadas de ataques demuestran que Putin no tiene ningún interés en alcanzar un acuerdo de paz que tenga en cuenta también los intereses legítimos de Ucrania", abundó Poseck, que ejerce en el encuentro de la OTAN como responsable de la delegación de parlamentarios de la Cámara Alta del Parlamento germano.

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El sábado, el senador español Javier Maroto pronunció las palabras de apertura en la sesión del Comité de Democracia y Seguridad, en presencia del propio Poseck, cuya intervención versó sobre "cómo hacer frente a los ataques híbridos contra las infraestructuras críticas".

Otros tres comités, el de Defensa y Seguridad, el de Economía y Seguridad y el Político, celebraron, tanto el sábado como este domingo, sesiones en las que parlamentarios, expertos y militares abordarán asuntos relacionados con los desafíos geopolíticos de la actualidad antes de que el lunes tenga lugar la reunión plenaria. EFE

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