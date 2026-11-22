Nuria Fergó posando en el photocall del aniversario de Miguel Alarcón EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Nuria Fergó ha hablado sobre uno de los acontecimientos televisivos más esperados: el posible reencuentro de los concursantes de la primera edición de 'Operación Triunfo' con motivo de su 25 aniversario. La cantante, que ha acudido al tercer aniversario de su amigo y peluquero Miguel Alarcón, ha reconocido que no tiene información concreta sobre los planes que se estarían preparando, aunque sí ha dejado caer que podría haber novedades en los próximos meses: "Sé lo mismo que tú. En primavera algo se va a cocer. No sé lo que es", ha confesado ante las cámaras, alimentando así la expectación sobre esta posible celebración.

La malagueña también ha sido preguntada por las declaraciones de Rosa López, que recientemente expresó sus reticencias a participar en este reencuentro y habló de su experiencia y de la falta de apoyos recibidos. Nuria ha querido mostrarse respetuosa con la postura de su compañera, aunque no cree que el motivo sea exactamente el que ha trascendido: "Pero no creo que fuera eso en concreto, ¿eh? Creo que* no sé* No creo que fuera específicamente". Sobre los sentimientos de Rosa, ha añadido: "Pues sí, ella ha dicho eso. Y ella lo siente así. Está en su derecho de expresar lo que quiera y de poner sus límites". Además, ha aclarado que, aunque no mantienen contacto diario, sí hablan de vez en cuando y se preguntan cómo están.

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En cuanto a su posible participación en el reencuentro, Fergó no ha ocultado sus ganas de formar parte de esta celebración tan especial, siempre que sus compromisos profesionales se lo permitan: "Sí, sí, sí. A mí sí me gustaría, claro. Si puedo y la agenda lo permite, ahí voy a estar", ha asegurado. La cantante guarda un buen recuerdo de su paso por el concurso que cambió su vida y no descarta volver a compartir momentos con quienes fueron sus compañeros en aquella primera edición que marcó un antes y un después en la televisión y en la música española.

Al margen de esta posible cita con el pasado, Nuria atraviesa un momento especialmente dulce tanto en el terreno personal como en el profesional: "Pues muchos proyectos, trabajando un montón, sin parar y que no falte, que no falte. La verdad es que muy bien, muy bien", ha explicado con una sonrisa. También ha confirmado que continúa enamorada y feliz con su situación sentimental: "Sí, claro, y que dure ya eso mucho, que no se quite". "Todo está fluyendo todo fenomenal, así que viviendo el día a día y trabajando mucho. Y muy agradecida por tanto trabajo también", ha concluido, demostrando que afronta esta etapa con ilusión y nuevos proyectos.

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