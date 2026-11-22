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El noruego Espen Eskas será el encargado de arbitrar este martes el partido de la quinta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el PSV Eindhoven en el Santiago Bernabéu (21.00 horas), mientras que el francés Jérôme Brisard hará lo propio el mismo día en el duelo entre el Slovan Bratislava y el Real Betis.

Eskas, de 38 años, se cruzará por cuarta vez en la máxima competición continental con los blancos, que han ganado todos los partidos con él sobre el césped. Así, el cuadro madridista celebró victorias en la fase de grupos de la 'Champions' 2023-24 ante el Unión Berlín (1-0) y ante el Brest (0-3) y el Mónaco (6-1), en las fases de liga de las camapañas 2024-25 y 2025-26, respectivamente.

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Por su parte, Brisard, de 40 años, impartirá justicia en el encuentro que el Slovan Bratislava y el Real Betis jugarán en el Estadio Nacional de Fútbol de la capital eslovaca.