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Asunción, 22 nov (EFE).- El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, aseguró este domingo que junto a los jugadores de la Albirroja, a quienes calificó de "guerreros", ningún objetivo será imposible y al mismo tiempo expresó su orgullo de dirigir al combinado guaraní en un año como 2026 que es "para recordar".

En un mensaje en redes sociales, el entrenador argentino apuntó que las competencias de este año para la selección paraguaya tuvieron un "profundo significado", al recordar que tras 16 años de ausencia la Albirroja retornó a una Copa del Mundo, la de Norteamérica 2026, donde eliminó a la cuatro veces campeona Alemania en tanda de penaltis en los dieciseisavos de final, si bien tropezó en los octavos ante Francia.

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"Cuando un grupo pone sus capacidades al servicio de una causa, dejando nombres y trayectorias por el bien general, hablamos de valores. Esos movilizan a este equipo, el que me da gusto conducir y orgullo pertenecer", dijo el entrenador de 64 años, al destacar que el 2026 ha sido "un año para recordar".

Tras el Mundial, la selección de Paraguay cerró 2026 pleno de victorias en los partidos amistosos con triunfos frente a Japón (2-1), Singapur (1-4), Bolivia (0-2) y Colombia (0-1).

Si bien este año deja buenos resultados, Alfaro señaló que es "un punto de partida que ojalá" impulse al equipo a crecer.

Alfaro sostuvo que "falta mucho trabajo" y que seguirán transitando "cuestas empinadas y arduas" y "luchando no solo para respetar la historia, sino para defender y conquistar prestigio" en el fútbol.

"Con estos guerreros a mi lado, ningún objetivo será imposible", agregó el técnico, que renovó en septiembre pasado su contrato hasta 2030, año del próximo Mundial, al que Paraguay llega clasificado por ser sede de uno de los partidos inaugurales.

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Y como ejemplo, recordó que el 4 de julio pasado, cuando Paraguay cayó ante Francia en los octavos de final del Mundial de Norteamérica, se quedó con la imagen de "esos guerreros doloridos en el centro del campo, sin resignarse a abandonarlo, queriendo dar una batalla más".

"Si tuviera que definir la dignidad en el fútbol, esa sería la imagen", complementó.

Alfaro asumió la conducción de la selección paraguaya a mediados de 2024, cuando el equipo afrontaba una crisis de resultados en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial que organizaron Estados Unidos, México y Canadá. EFE