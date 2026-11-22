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El Ministerio del Interior de Bahréin ha informado este domingo de que hay dos personas heridas como consecuencia del ataque lanzado por Irán el sábado contra territorio bahreiní.

"Como consecuencia de los ataques inhumanos iraníes de ayer contra Bahréin un ciudadano bahreiní con discapacidad ha sufrido heridas y está en condición estable", ha explicado el Ministerio en un comunicado publicado en redes sociales.

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"Un residente paquistaní ha resultado también herido y está en estado crítico. Los dos están recibiendo atención en un hospital", ha añadido el Ministerio.

Las autoridades iraníes han confirmado un ataque contra dos radares del sistema Patriot estadounidense desplegados en Bahréin, que denuncia en cambio un ataque contra una fábrica que ha causado un incendio. Qatar, Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Jordania han condenado ya este ataque.

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Por otra parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha informado este domingo de la destrucción de un dron de reconocimiento estadounidense MQ-1 en el este del estrecho de Ormuz, vía marítima estratégica bloqueada por Irán en respuesta a los bombardeos israelíes y estadounidenses iniciados en febrero.

"Es el cuarto dron de reconocimiento o combate del agresivo ejército estadounidense derribado en las últimas 24 horas por los sistemas antiaéreos de la Guardia Revolucionaria", ha destacado.