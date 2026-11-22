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Antalya (Turquía).- El Gobierno alemán saludó los "avances concretos" planteados en la Cumbre del Clima de Antalya (COP31) que acabó este domingo, dos días fuera de plazo y sin acuerdo político global para combatir el cambio climático.

Al término de la cumbre, el ministro de Medioambiente de Alemania, Carsten Schneider, destacó pese a la falta de una declaración final que "Antalya también está enviando una señal al mercado a favor de la electrificación limpia".

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"Esto generará oportunidades, incluso para la sólida industria eléctrica alemana. Esta estrategia es beneficiosa tanto para el clima como para la economía", señaló en un comunicado el ministro de la mayor economía de la UE y la tercera a nivel mundial.

Concretamente, el Ministerio de Medioambiente de Alemania aludió a que, según la presidencia turca de la COP31, "75 países y 94 organizaciones, entre ellos Alemania y la UE, se han sumado a la iniciativa de que, para 2035, el 35 % del consumo final de energía proceda de la electricidad", lo que podría suponer en el mundo "un aumento considerable del número de coches eléctricos, bombas de calor y tecnologías industriales eléctricas".

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"No permitiremos que nada nos impida hacer lo correcto, es decir, impulsar las energías renovables y dejar de depender del petróleo y el gas", abundó el ministro alemán, crítico con las posiciones de los países que dependen de los hidrocarburos.

"Entiendo que esto supone una amenaza para los modelos de negocio de los países que nos venden petróleo y gas. Pero la electrificación está convirtiendo el mundo en un lugar más pacífico y estable", señaló Schneider.

La COP31 terminó este domingo sin un acuerdo político y reflejó así las actuales fisuras del multilateralismo, a pesar de que la cita contó con una prórroga récord de más de 44 horas de negociación que falló al tratar de reconciliar las posturas de diferentes bloques regionales.

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Alemania se alineó con los países que rechazaron en la sesión plenaria el proyecto de declaración final por no contener una referencia explícita al abandono de los combustibles fósiles. EFE

(foto)(vídeo)