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Santander, 22 nov (EFE).- El Racing de Santander consiguió otros tres puntos en El Sardinero al vencer a la Real Sociedad (3-2), en un partido de ida vuelta en el que cualquiera de los dos pudo haber ganado, que le permiten situarse en una zona cómoda de la clasificación, más cerca de los puestos europeos que del descenso.

Los verdiblancos se adelantaron 2-0 en el marcador en la primera parte, con dos goles de Zabiri, que ya lleva once en lo que va de temporada, y, aunque la Real reaccionó bien y consiguió empatar, un penalti transformado por Canales en la segunda mitad desequilibró la balanza a favor del Racing, que sigue mostrándose muy fuerte en su estadio.

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