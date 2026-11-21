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Turín (Italia), 21 nov (EFE).- El alemán Alexander Zverev, número uno del mundo, derrotó este sábado al ruso Daniil Medvedev (7-6 (0), 6-4) en las semifinales de las Finales ATP de Turín (Italia) y se clasificó para la lucha por el título que disputará contra el español Carlos Alcaraz, en busca de su tercer título en la competición.

Zverev, de 29 años, alcanzó así su tercera final en el torneo, después de las disputadas en 2018 y 2021, ambas saldadas con el título.

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El primer set estuvo equilibrado, y ambos tenistas aprovecharon sus servicios como principal arma. El alemán, que durante el torneo demostró que su saque es letal, registró nueve 'ace' en el primer parcial.

El germano se llevó el primer set en el desempate, después de una manga muy igualada en la que ninguno de los dos jugadores concedió oportunidades para hacer 'break'. El alemán y el ruso protagonizaron un duelo dominado por los saques, con numerosos juegos en blanco y pocos intercambios largos.

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En el desempate, Zverev marcó las diferencias desde el principio y se escapó con un contundente 6-0, antes de cerrar el set con un derechazo en carrera y endosar un rosco a su rival en el 'tie-break'.

En el segundo set, el número uno no perdonó, cogió la delantera y le rompió el saque en el momento más delicado del parcial, con empate a tres en el marcador.

Aprovechó Zverev la situación para hacerse grande y cerrar el partido tras una hora y veintisiete minutos jugados, después de un duelo de puntos cortos y peloteos breves.

El alemán aspira a convertirse en el octavo jugador de la historia que conquista las Finales ATP en tres ocasiones, una lista encabezada por Novak Djokovic, con siete coronas, y Roger Federer, con seis.

El germano confirmó su buen momento en una temporada en la que conquistó Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, además de alcanzar las finales de los Masters 1.000 de Madrid y Wimbledon.

Su rival en la final será Alcaraz, que busca su primer título en la competición después de alcanzar la final en 2025, cuando perdió ante el italiano Jannik Sinner.

Zverev y Alcaraz ya se enfrentaron en dos ocasiones en las Finales ATP, ambas con victoria del alemán en la fase de grupos, en 2023 y 2024. El último precedente en Turín se resolvió por 7-6(5) y 6-4, sin que Zverev cediera su servicio.

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Medvedev, por su parte, se despidió en semifinales en su séptima participación en el torneo, al que regresaba después de no conseguir la clasificación en 2025.

El ruso, campeón en 2020 y finalista en 2021, cerró una temporada en la que conquistó cuatro títulos, en Brisbane, Dubái, Hangzhou y Almaty, además de disputar la final del Masters 1.000 de Indian Wells.