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Sevilla, 21 nov (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, apuntó que el empate (1-1) obtenido este sábado en el derbi disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla es "malo", por lo que se mostró "amargadísimo", ya que en su opinión dejaron "escapar dos puntos en los últimos minutos".

Pellegrini calificó el partido como "parejo" y que fue "típico de un derbi" porque su equipo lo manejó bien ante un rival que apretó al jugar de local pero que sus muchos intentos en ataque no se tradujeron en claras ocasiones para marcar.

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El preparador de los verdiblancos también se refirió al gol encajado en la prolongación del partido, en un error del portero ÁlvaroValles, a quien se le coló por debajo de su cuerpo un disparo de Kike Salas, y dijo que "el fútbol es así, le tocó a Álvaro, en otros días estuvo muy bien".

"Al final sumamos un punto que me deja mal sabor de boca por cómo fue", insistió Pellegrini, quien, preguntado por la labor del árbitro, el murciano José María Sánchez Martínez, comentó que lo vio " bastante nervioso" y que sacó "amarillas evitables. Es un derbi, hay que entenderlo, se puede llevar de mejor manera", subrayó.

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También particularizó sobre como el brasileño Antony dos Santos, autor del gol bético, y Aitor Ruibal, quien en esta ocasión actuó de delantero, y dijo que del primero que estuvo muy cerca de "un segundo gol" que pudo ser un 0-2 ya muy pesado para el rival, mientras que del segundo destacó que "le rompieron la cabeza con un codazo" en una jugada que debió "ser revisado por el VAR".