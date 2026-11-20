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Tokio, 20 nov (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, animó este viernes a las autoridades japonesas a que consideren a su país como la "puerta de entrada a Sudamérica" en materia comercial, al comienzo de su reunión en Tokio con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

"Como usted menciona, qué importante es mantener estos espacios de apertura comercial, de generación de oportunidades, tanto para Japón como para Perú. Y quería que siempre consideren al Perú como la puerta de entrada a Sudamérica", dijo la mandataria peruana.

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Fujimori puso en valor espacios logísticos peruanos como el nuevo aeropuerto de Lima, la renovación del puerto de Callao y la inauguración del puerto de Chancay, inaugurado en 2024 y "que acorta las distancias entre Asia y Latinoamérica de 35 a 23 días".

La mandataria aseguró que este tipo de espacios generan muchas oportunidades y pueden beneficiar a la apertura comercial de ambos países.

Takaichi, por su parte, destacó el compromiso de Japón con un comercio libre y justo en la zona del Pacífico.

La líder japonesa se refirió también a la comunidad de peruanos de ascendencia japonesa, de unas 200.000 personas (entre ellas la propia Fujimori), y dijo que "actúa como un puente" entre las dos naciones.

Fujimori procede de una familia cuyos abuelos, originarios del pueblo de Kawachi, en la prefectura de Kumamoto, emigraron a Perú durante las primeras décadas del siglo XX.

La presidenta peruana aterrizó este jueves en Japón después de participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en la ciudad china de Shenzhen.

Tras su reunión con Takaichi, está previsto que la mandataria firme una batería de documentos de cooperación en ámbitos desde la gestión de desastres hasta los minerales críticos y se reúna con el emperador Naruhito, antes de emprender esta noche el viaje de regreso a Perú. EFE

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(foto)(vídeo)