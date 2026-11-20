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Antalya (Turquía), 20 nov (EFE).- La Unión Europea (UE) ha rechazado el segundo borrador del acuerdo final de la Cumbre del Clima COP31 por eliminar la referencia a los combustibles fósiles, un texto tildado de "inaceptable", informaron este viernes a EFE fuentes comunitarias en Antalya (Turquía).

"Este texto es inaceptable. Esta no puede ser la COP de los combustibles fósiles", advirtieron las fuentes oficiales de la delegación de la UE, que subrayaron que siguen negociando a contrarreloj para reintroducir el compromiso.

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El borrador publicado ayer, jueves, de nueve páginas difundido por la presidencia turco-australiana suprime cualquier mención explícita a los hidrocarburos respecto al primer borrador, donde se instaba a "acelerar la eliminación gradual de los combustibles fósiles" y acabar con sus subsidios ineficientes.EFE