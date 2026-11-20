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París, 20 nov (EFE).- La falta de inversión en educación y atención a la primera infancia tiene un coste equivalente al 3 % del producto interior bruto (PIB) mundial, una proporción que puede alcanzar el 7 % en los países más pobres, según el Informe mundial sobre educación y atención a la primera infancia publicado este viernes por la Unesco.

La Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) defiende que la inversión debe comenzar desde los primeros años de vida y calcula que serían necesarios 141.000 millones de dólares adicionales de aquí a 2030 para garantizar que todos los niños del mundo reciban al menos un año de educación preescolar.

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El informe, elaborado conjuntamente por la Unesco, Unicef y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), advierte que la escolarización preescolar lleva una década estancada en el conjunto del planeta. Actualmente, solo seis de cada diez niños que comienzan la educación primaria han recibido al menos un año de enseñanza previa.

Por regiones, América Latina y el Caribe presentan una tasa neta de escolarización preescolar superior al 90 %, similar a la de Europa y América del Norte. En cambio, el porcentaje ronda el 50 % en África del Norte, África subsahariana y Asia occidental, según los datos de 2024.

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La Unesco alerta asimismo de que las desigualdades en el desarrollo infantil comienzan mucho antes de que los niños lleguen a la escuela.

A escala mundial, solo el 64 % de los menores de entre 24 y 59 meses alcanza los niveles de desarrollo esperados para su edad, especialmente en ámbitos como el aprendizaje; en el África subsahariana, la proporción cae al 53 %.

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Si la falta de inversión infantil tiene un elevado coste para los países, cada dólar adicional destinado a cubrir estas carencias podría generar, por el contrario, unos 3,76 dólares adicionales de PIB mundial de aquí a 2035.

Para aprovechar este potencial, el informe pide a los gobiernos que garanticen una financiación estable y plurianual, refuercen la inversión en los menores de tres años y den prioridad a los niños de familias más desfavorecidas.

También solicita que se reduzcan los costes que soportan los hogares y se mejore la formación y las condiciones laborales de los educadores.

El mundo necesitará alrededor de seis millones de profesionales adicionales de educación preescolar antes de 2030, según las previsiones del informe. EFE