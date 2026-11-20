El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado que la paralización del tráfico aéreo sufrido en Estados Unidos el pasado viernes ocurrió debido a que el sistema de control del tránsito de aviones está obsoleto y ha prometido una gran inversión para su modernización.
"El problema no se debe a actualizaciones; es que el sistema tiene 55 años o más de antigüedad. Es algo antiquísimo", ha sostenido el mandatario norteamericano en rueda de prensa. "Tenemos que reconstruir ese sistema", ha zanjado.
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En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca ha señalado que el Senado de Estados Unidos solamente ha permitido destinar 12.000 millones de dólares (10.940 millones de euros) para su actualización y, sin embargo, se trata de "una pequeña fracción de lo necesario". "Estamos hablando de cientos y cientos de áreas sumamente complejas", ha afirmado.
Ante esta situación, Trump ha prometido pedir al Senado una partida de 50.000 millones de dólares (45.583 millones de euros) para modernizar al completo el sistema, mientras, por ahora, dedican el gasto mínimo para que siga funcionando.
Para ejecutar este cambio, el presidente estadounidense ha destacado que sería mejor un solo gran contrato en vez de repartir el proyecto en 75 diferentes contratistas. "Contamos con empresas que son, sencillamente, las mejores del mundo", ha apostillado tras citar a IBM y Raytheon.
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VE IMPORTANTES DIFERENCIAS CON LOS BANCOS
Por su parte, Donald Trump ha querido marcar la diferencia entre este episodio y la caída del sistema de algunos bancos que ocurrió prácticamente a la vez. "Son situaciones totalmente independientes", ha asegurado.
"Hay miles de empresas realizando actualizaciones en este momento. Y, a veces, durante estos procesos surgen problemas. Pero, lamentablemente, quizás porque soy presidente, cuando algo así ocurre, se le da mucha relevancia; por ejemplo, si ayer falló una empresa, enseguida se convierte en noticia", ha afirmado.
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