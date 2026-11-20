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El canciller alemán, Friedrich Merz, ha señalado este viernes que "sigue siendo posible" una salida diplomática a la guerra en Irán, en medio de los rumores de que Estados Unidos e Israel podrían lanzar una nueva ofensiva en los próximos días.

Merz ha manifestado su confianza de que esto suceda durante una reunión en Berlín con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, en la que ha remarcado que una salida negociada "es esencial para que vuelva la estabilidad a la región".

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De igual forma, el canciller alemán ha expresado su solidaridad hacia su invitado y ha condenado los ataques que Qatar y otros países de la región han sufrido durante la guerra, si bien Irán ha golpeado bases militares e intereses que Estados Unidos tiene repartidos por todo Oriente Próximo.

El canciller ha reconocido también que su país necesita también que se alcance una solución pacífica y negociada puesto que está en juego también el suministro de energía. Así, ha señalado que es crucial garantizar que el estrecho de Ormuz se reabra de forma segura y Teherán ponga fin a sus aspiraciones nucleares.

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Por su parte, el emir ha destacado que ambos han coincidido en la importancia de respetar la soberanía nacional y de centrar los esfuerzos en aliviar las tensiones y resolver los conflictos. "Estamos convencidos de que solo es posible alcanzar una paz duradera a través de verdaderas soluciones políticas", ha dicho.