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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a pedir el regreso de Jensen Huang al cargo de consejero delegado del fabricante de chips Nvidia y ha instado a dar una "segunda oportunidad" a una de las "mentes más brillantes del mundo".

"Creo que, dentro de esa empresa, hay muy pocas personas capaces de hacer algo así. No pretendo faltar al respeto a nadie, pero observo a quienes hablan sobre el futuro de la compañía y hacia dónde se dirige. Me encantaría verlo regresar", ha sostenido el inquilino de la Casa Blanca en rueda de prensa.

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En esta línea, Trump ha alabado las capacidades de Huang, así como las de Nvidia. "Somos un país de segundas oportunidades. Me encantaría volver a verlo ahí. Es una empresa fundamental para nosotros. Gracias a él, estamos, literalmente, diez años por delante de otras compañías", ha aseverado.

Por su parte, el mandatario ha asegurado que habló con el presidente de China, Xi Jinping, acerca del recién dimitido CEO de Nvidia y que el líder del gigante asiático reconoció que es "alguien verdaderamente brillante".

Jensen Huang dimitió de su cargo como máximo ejecutivo del fabricante de chips después de darse a conocer al menos tres relaciones extramatrimoniales, una de ellas con Alice Huang que se encontraba en bajo vigilancia de los servicios de inteligencia estadounidenses por sus vínculos con Pekín. Las otras dos relaciones involucraban a dos empleadas de Nvidia.

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