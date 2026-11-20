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Redacción Deportes, 19 nov (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams) será penalizado este domingo con la pérdida de diez puestos en la parrilla de salida del Gran Premio de Las Vegas, el vigesimoprimero del calendario, tras estrenar un nuevo turbocompresor y superar el límite permitido por temporada.

La escudería británica informó este jueves que instalará en los monoplazas de Sainz y del tailandés Alex Albon la especificación de turbo con tecnología ADUO para este fin de semana, lo que supone el quinto turbocompresor del curso para el piloto madrileño y conlleva dicha sanción.

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Williams es uno de los equipos, junto a McLaren y Alpine, que empleará esta mejora desarrollada por Mercedes.

La escudería de Sainz ocupa actualmente la novena posición del Mundial de constructores, con 12 puntos, y necesita evolucionar notablemente el monoplaza de cara a la próxima temporada para volver a ser competitiva.

Siete de esos puntos corresponden al piloto español, quien aseguró este jueves que le resulta "frustrante" encarar los grandes premios sin opción alguna.