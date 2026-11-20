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Guillermo Cabellos

Barcelona, 21 nov (EFE).- Rosalía sigue recogiendo los frutos de 'Lux'. Si la semana pasada levantaba cinco Grammys Latinos y celebraba la nominación a otros nueve Grammys, este viernes se llevó en Barcelona cuatro premios en Los40 Music Awards, en una noche en la que también brillaron la catalana Aitana, la londinense Olivia Dean y los dominicanos Romeo Santos y Prince Royce.

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La de Sant Esteve Sesrovires fue reconocida por Los40 como Artista Global del Año, mientras que 'Lux' fue valorado como el mejor álbum y 'Berghain' como el mejor vídeo musical. Además, el tour de presentación del disco se llevó el galardón a mejor gira en la categoría internacional.

Quienes también subieron al escenario del Palau Sant Jordi a recoger su estatuilla en diversas ocasiones fueron Romeo Santos y Prince Royce, gracias a 'Better late than never', mejor álbum latino, y 'Dardos', mejor canción latina. Asimismo, la emisora coronó a Romeo Santos como "rey de la bachata" con un Golden Icon.

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En el apartado internacional, el protagonismo se repartió entre Olivia Dean, que, gracias a 'The art of loving', mejor álbum, fue también considerada como mejor artista del año; y Ravyn Lenae, que se llevó los galardones a mejor canción por 'Love me not' y a artista revelación.

En cuanto a los premios más codiciados de la noche en la categoría nacional, el canario Quevedo se alzó como mejor artista del año gracias a 'El Baifo'; Aitana se consagró con la mejor canción, 'Superestrella'; y la mejor gira, 'Cuarto azul world tour', mientras Pablo Alborán fue considerado como mejor artista en directo.

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A su vez, Chiara Oliver, concursante de OT 2023, fue la artista revelación; el canario Lucho RK, el mejor artista urbano; y la unión entre Ana Mena y Lola Índigo en 'Pa ti toa <3', la mejor colaboración.

Por su parte, Camilo se llevó el galardón a mejor artista en la categoría global latina, un apartado en el que brillaron Eladio Carrión –mejor artista urbano y mejor álbum urbano por 'Corsa'– y Manuel Turizo, considerado mejor artista en directo.

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Turizo logró otro galardón gracias a 'Apambichao', colaboración junto a Maluma, quien también participa en 'Pa' la seca', mejor colaboración urbana junto a Ryan Castro. Este último obtuvo el premio a mejor canción urbana latina por 'La villa', corte compartido con Kapo.

Como no podía ser de otro modo, Bad Bunny y su 'Debí Tirar Más Fotos World Tour' fueron aclamados como mejor gira latina, una categoría cerrada por Kidd Voodoo, mejor artista revelación, y Feid, que gracias a 'A xon de que' consiguió la estatuilla a mejor vídeo musical.

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En paralelo, la emisora puso en valor las carreras de Estopa, que cantaron a capela un fragmento de 'Como Camarón', Alaska, que aseguró estar viviendo "un año estupendo", y Carlos Vives con sus Golden Icon Awards, mientras que Guitarricadelafuente fue elegido Fenómeno Cultural del Año gracias a su disco 'Spanish leather' y su papel protagonista en 'La bola negra'.

Durante la velada, que se alargó durante cuatro horas, el público que llenaba el Sant Jordi pudo disfrutar de las actuaciones de Quevedo, Olivia Dean, Lola Índigo, Camilo, Guitarricadelafuente, Romeo Santos, Prince Royce, Eladio Carrión y Carlos Vives, entre otros. EFE

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gcm/fp

(foto)(vídeo)