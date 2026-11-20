Guardar

Madrid, 20 nov (EFE).-

Shenzhen (China).- El presidente chino, Xi Jinping, afirmó este viernes que las relaciones entre China y Australia han experimentado un "giro completo" durante el Gobierno del primer ministro laborista, Anthony Albanese, tras años de tensiones diplomáticas y comerciales entre ambos países.

PUBLICIDAD

(vídeo)(foto)

Berlín.- El canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro ucraniano Serguí Koretski asisten en Berlín al Foro Económico Germano-Ucraniano en la Casa de la Economía Alemana. Los organizadores esperan contar con más de 500 participantes procedentes del mundo empresarial, la política y diversas instituciones.

PUBLICIDAD

(vídeo)(foto)

Bruselas.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, realiza declaraciones a su llegada al Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte en Bruselas.

(vídeo)(foto)(audio)

Tokio.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, acompañado de su esposa, mantuvo este viernes una audiencia con el emperador japonés, Naruhito, y la emperatriz Masako, como parte de su viaje por Japón.

(vídeo)(foto)

Tokio.- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, mantuvo este viernes una audiencia con el emperador japonés, Naruhito, como parte de su viaje por Japón.

(vídeo)(foto)

Tokio.- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, animó este viernes a las autoridades japonesas a que consideren a su país como la "puerta de entrada a Sudamérica" en materia comercial, al comienzo de su reunión en Tokio con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

PUBLICIDAD

(vídeo)

Tokio.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, presenció este viernes la firma del Memorando de Cooperación ante consultas políticas que rubricó con el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, y el embajador de Japón en Chile, Kenko Sone.

(vídeo)

Srinagar (India).- Las fuerzas de seguridad mantienen su presencia en las calles de Srinagar, la capital de verano de la Cachemira india, después de que el ministro del Interior de la India, Amit Shah, afirmara el jueves que la región está libre de militantes nacidos en el país por primera vez en 35 años, tras la muerte de un integrante del grupo Lashkar-e-Taiba en Kulgam.

PUBLICIDAD

(vídeo)(foto)

Cox's Bazar (Bangladés).-El presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el bangladesí Khalilur Rahman, instó este viernes a Birmania (Myanmar) a juzgar a los responsables del genocidio contra la minoría rohinyá, un día después del histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra el Estado birmano por genocidio.

PUBLICIDAD

(vídeo)(foto)(audio)

Manila.- Amnistía Internacional presentó oficialmente este viernes el libro 'Walang Pahimakas' (Sin despedida), una recopilación de poesía basada en las historias de vida de familiares y víctimas de la campaña contra las drogas del expresidente filipino Rodrigo Duterte, quien enfrenta cargos por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional en La Haya.

PUBLICIDAD

(vídeo)(foto)

Madrid.- Lina Attalah, directora y cofundadora del medio independiente egipcio Mada Masr, clausurado temporalmente por orden judicial, denuncia en una entrevista a Efe la fragilidad de la prensa independiente en su país y considera que el redoblado acoso del régimen egipcio contra los últimos resquicios de libertad de prensa se debe a que las autoridades no quieren que se informe sobre el "momento complicado" que atraviesa el país.

PUBLICIDAD

(vídeo)

San Salvador.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo este jueves que los militares desplegados en Haití le están "una lección" a las pandillas de ese país, y señaló que se trata de 2.500 soldados los que se encuentran en la búsqueda de cuatro aerotécnicos desaparecidos desde el pasado 18 de octubre y apoyando operaciones para liberar territorios.

PUBLICIDAD

(vídeo)(foto)(audio)

Quito/Lima.- La Policía de Ecuador capturó en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, a Jolín Bazán Valderrama, considerado uno de los delincuentes más buscados de Perú y líder de la banda criminal peruana La Jauría, según informó este jueves la institución policial.

(vídeo)(foto)

Múnich (Alemania).- Los trabajadores de BMW participan en una manifestación de protesta en el marco de las huelgas de advertencia de 24 horas convocadas por IG Metall en Múnich.

(vídeo)(foto)

Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó un 5,06 % este viernes, arrastrado por las dudas en el sector de la inteligencia artificial (IA) después de las caídas de la sesión previa en Wall Street.

(vídeo)

Pekín.- El Banco Popular de China (BPC, banco central) anunció este viernes que mantendrá su tipo de interés de referencia en el 3 % por decimonoveno mes consecutivo, cumpliendo así con los pronósticos más extendidos entre los analistas, que no anticipaban cambio alguno.

(vídeo)

Banten (Indonesia).- La ciudad indonesia de Banten acoge del 20 al 29 de noviembre la feria automovilística Gaikindo Auto Week 2026, una exhibición que da cita a concesionarios de todo el mundo para exponer sus vehículos.

(vídeo)(foto)

Odisha (India).- Un ciclón Akvan debilitado golpeó este viernes la costa este de la India, siendo el tercero de estos fenómenos meteorológicos en afectar la región en un mes, después de que las autoridades evacuaran a cerca de 300.000 personas en el estado de Odisha.

(vídeo)(foto)

Madrid.- El canto del sinsajo vuelve este viernes a España con la nueva entrega del universo de 'Los juegos del hambre'. La quinta película de la saga, titulada 'Amanecer en la cosecha' y con escenas rodadas en Somiedo (Asturias), lanza un mensaje en contra de la manipulación informativa.

(vídeo)(foto)(audio)

Tokio.- Hace más de 50 años, Sachiko Kashiwaba publicó una novela sobre una niña en un mundo fantástico que sirvió de inspiración para la oscarizada película 'El viaje de Chihiro' (2001). Ahora, su traducción al castellano llega a las librerías y la autora dijo a EFE que espera seguir escribiendo obras "que sean queridas durante mucho tiempo".

(vídeo)(foto)(audio)

Madrid.- Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, declaró que no tiene "'feeling'" con jugadores con los que no trabaja, en referencia al posible fichaje blanco JJ Gabriel, en la previa del encuentro de su equipo ante el Celta de Vigo (sábado, 21 de noviembre, 20.00 horas GMT).

(vídeo)(foto)(audio)

rmg/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.