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Dos militares salvadoreños han muerto y otros dos han resultado heridos durante su despliegue contra las poderosas bandas criminales de Haití al estallar explosivos que estaban manipulando en uno de sus campamentos.

"Dos perdieron la vida y los otros dos resultaron heridos. Estos últimos están recibiendo atención médica", ha explicado este viernes el Ejército salvadoreño, de momento sin dar más detalles.

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"Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a las familias de los fallecidos. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento", concluye el comunicado.

Al menos 2.500 militares salvadoreños enviados a territorio haitiano en el marco de las ofensivas contra las organizaciones criminales que controlan amplias zonas de la capital haitiana y sus alrededores, donde además permanecen retenidos cuatro aerotécnicos salvadoreños cuyo rescate se encuentra entre las prioridades de la misión.

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