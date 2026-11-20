Guardar

Jerusalén, 20 nov (EFE).- Un palestino de 42 años murió este viernes, abatido por fuerzas israelíes al norte de la ciudad de Ramala (centro de Cisjordania), según el Ministerio de Sanidad Palestino.

“Fue abatido a tiros por las fuerzas israelíes cerca de la aldea de Dura al Qara', al norte de Ramala", recoge el comunicado difundido por Sanidad, que no da más detalles.

PUBLICIDAD

El ministerio denunció además que el Ejército de Israel mantiene el cadáver en su poder, sin dar más detalles sobre el incidente.

Según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, fue uno de los guardias de seguridad de un asentamiento próximo quien abrió fuego en las inmediaciones de la aldea.

Otra persona resultó herida, sin que Sanidad o los medios palestinos hayan difundido más detalles sobre su estado de salud.

Al menos 100 palestinos han muerto este año en ataques israelíes, tanto de soldados como colonos, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

La agencia de la ONU atribuye 17 de estas muertes a los colonos y 72 a soldados, mientras que el resto permanecen como "en disputa" al no haber esclarecido su autoría entre ambos.

El total asciende a 1.158 desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel intensificó sus incursiones y ataques en el territorio palestino de Cisjordania en represalia por la masacre perpetrada ese mismo día por las milicias gazatíes en su territorio.EFE

PUBLICIDAD