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Paula Gracia y Yoko Kaneko

Tokio, 20 nov (EFE).- Hace más de 50 años, Sachiko Kashiwaba publicó una novela sobre una niña en un mundo fantástico que sirvió de inspiración para la oscarizada película 'El viaje de Chihiro' (2001). Ahora, su traducción al castellano llega a las librerías y la autora dijo a EFE que espera seguir escribiendo obras "que sean queridas durante mucho tiempo".

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Kashiwaba (Miyako, 1953), actualmente una de las autoras más influyentes de la literatura infantil japonesa, debutó en 1975 con la publicación de 'La aldea más allá de la niebla', escrito cuando era estudiante universitaria. Le lleva acompañando más de cinco décadas alcanzando nuevos hitos que le llevan a nuevos públicos.

En una entrevista con EFE en Tokio, la autora afirmó que, aunque es un libro infantil que escribió hace tanto tiempo, los que lleguen a él hoy en día no sentirán, en absoluto, que es algo anticuado, sino que a los niños de hoy les parecerá interesante y divertido.

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En Japón, ha ido pasando de generación en generación: de abuelas a sus hijas y, después, a sus nietos, aseguró. "Hay muchas familias que han atesorado este mismo libro a lo largo del tiempo", destacó.

"Siempre pienso que ojalá pueda seguir escribiendo obras que sean queridas durante mucho tiempo", declaró, y dijo que espera que este libro lo lea "gente del extranjero, de todo el mundo".

Así, agregó que está esperando con "muchísima ilusión" tanto la acogida de esta traducción como a otros idiomas. "Me gustaría que 'La aldea más allá de la niebla' siguiera adelante", expresó.

La historia en las páginas de 'La aldea más allá de la niebla' inspiró al cofundador de Studio Ghibli Hayao Miyazaki, quien propuso sin éxito adaptar la novela a la gran pantalla. Entre tanto, un tomo de este libro infantil apareció en una escena de 'Susurros del corazón' (1995) y finalmente el mítico estudio de animación estrenó 'El viaje de Chihiro', con elementos de la mencionada obra.

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En el libro de Kashiwaba, una niña llamada Rina debe trabajar en distintas tiendas de un pueblo europeo habitado por seres mágicos, con el fin de valerse por sí misma, bajo la batuta de una anciana que, aunque tiene temperamento, es justa y valora el esfuerzo.

Si bien en ambas historias una niña se enfrenta a un mundo desconocido, el tono y la atmósfera difieren. Son más ligeros y acogedores en el libro que en el pueblo fantasma plagado de elementos de la mitología japonesa al que llega por accidente Chihiro, donde se ve sometida al control de la bruja Yubaba para salvar a sus padres, convertidos en cerdos.

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La autora explicó que, tras el lanzamiento de la película que ganó el Oscar a mejor cinta de animación, promocionó el libro bajo la premisa de que sirvió de inspiración para el filme, puesto que la editorial así se lo pidió, mientras que descartó que Ghibli, con el que señaló que no ha tenido contacto, haya influido en algún sentido en su obra.

Con todo, durante la entrevista la escritora abogó por enfatizar sus diferencias con el estudio de animación: Ghibli muestra "un mundo bastante duro", frente a su intención de escribir sobre uno que, aunque sea misterioso, dé a los lectores ganas de regresar.

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La edición en castellano y catalán, que llega al público hispanohablante gracias a la editorial independiente Blackie Books, viene acompañada de los dibujos de Miho Satake (Takaoka, 1957), que ya ilustró anteriores traducciones de Kashiwaba y también puso imagen durante su carrera a clásicos de la fantasía occidental en Japón.

"Creo que ha quedado un libro que hace que la gente piense que quiere tener este libro en su estantería, con tanto encanto que una vez que lo coges en tus manos ya no lo puedes soltar", afirmó la escritora, al hacer hincapié en el papel de las ilustraciones.

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La editorial catalana, que destacó que el libro está en el 'ranking' de más vendidos de Casa del Libro, Fnac, Amazon y Todostuslibros en sus primeros días a la venta, anunció una segunda tirada tras haber agotado la primera impresión en menos de una semana.

En sus cinco décadas de trabajo, el arte de Satake ha acompañado, entre otros, varios volúmenes de 'Nicky, la aprendiz de bruja', también adaptada al cine por el premio Princesa de Asturias de Humanidades 2026 Studio Ghibli, y sirvió de base para la creación de la película 'Earwig y la bruja', del hijo de Miyazaki, Goro. EFE

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(foto)(vídeo)