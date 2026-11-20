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Las enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo desempeñan un papel clave en el deterioro cognitivo vascular y contribuyen también al desarrollo de otras demencias, como el Alzheimer, ha señalado el doctor Valentín Fuster, director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) que, junto a la Fundación Ramón Areces, ha organizado el 2º Simposio Internacional 'Comprendiendo la red neurovascular para prevenir la demencia'.

"Cada vez contamos con más evidencias de que los procesos que conducen a la demencia comienzan años antes de sus manifestaciones clínicas. Los factores de riesgo cardiovascular y la aterosclerosis pueden detectarse y, en muchos casos, modificarse décadas antes de la aparición de los síntomas", ha añadido.

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Estudios realizados en el CNIC han confirmado que la aterosclerosis comienza a desarrollarse mucho antes de que aparezcan manifestaciones clínicas cardiovasculares y han demostrado que personas aparentemente sanas, alrededor de los 50 años, ya presentan alteraciones del metabolismo cerebral asociadas con un mayor riesgo cardiovascular y con aterosclerosis subclínica.

La demencia constituye uno de los mayores desafíos sanitarios de nuestro tiempo y existe una necesidad urgente de desarrollar estrategias eficaces de prevención. La evidencia científica más reciente destaca el papel esencial de la red neurovascular en el mantenimiento de la función cognitiva y la salud cerebral a lo largo de la vida.

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La red neurovascular engloba procesos esenciales para el correcto funcionamiento cerebral, como el flujo sanguíneo cerebral, la barrera hematoencefálica y los sistemas de drenaje y eliminación de desechos del cerebro, así como la influencia de la biología sistémica. Su alteración puede desempeñar un papel decisivo en el desarrollo y progresión de las demencias.

Durante décadas, la investigación en enfermedades neurodegenerativas se ha centrado principalmente en las neuronas y, en el caso del Alzheimer, en la acumulación de proteínas como el beta-amiloide y la tau. Sin embargo, se sabe que el cerebro depende de una compleja red de vasos sanguíneos y células que trabajan coordinadamente para garantizar el aporte de oxígeno y nutrientes, regular la inflamación, proteger el tejido cerebral y eliminar sustancias de desecho.

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"Hoy sabemos que las neuronas no funcionan de forma aislada. La salud cerebral depende de una interacción constante entre neuronas, células vasculares, células inmunitarias y múltiples mecanismos de protección y mantenimiento, así como de influencias sistémicas, incluido el papel de la microbiota", afirma la doctora María Ángeles Moro, coordinadora del Programa Salud Cardiovascular y Cerebral del CNIC sobre las secuelas del ictus.

DEMENCIA, ¿ENFERMEDAD VASCULAR?

En el encuentro, han destacado que la demencia no responde a un único mecanismo. En muchos casos coexisten alteraciones neurodegenerativas y vasculares que se potencian mutuamente. Por ello, cada vez resulta más difícil considerar ambos procesos como entidades completamente independientes. Investigadoras como Joanna Wardlaw y Anne Joutel han demostrado que el daño en los pequeños vasos cerebrales puede contribuir al deterioro cognitivo.

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Además, los estudios de la doctora María Ángeles Moro, coordinadora del Programa Salud Cardiovascular y Cerebral del CNIC sobre las secuelas del ictus y los de la doctor Marta Cortés Canteli, del Centro de Neurociencia Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), sobre la formación de microtrombos en el Alzheimer ayudan a entender cómo las alteraciones vasculares pueden favorecer la aparición de problemas cognitivos.

Este enfoque tiene importantes implicaciones preventivas, ya que muchos factores de riesgo cardiovascular son modificables. "Controlar la hipertensión arterial, la diabetes y el colesterol, evitar el tabaquismo y mantener una vida físicamente activa no solo protege el sistema cardiovascular, sino también la salud cerebral", asegura Fuster.

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