Guardar

Tokio, 20 nov (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, se reunió este viernes con la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, un encuentro en el que buscó aprender lecciones de la forma en que la capital nipona hace frente a desastres naturales, y que inicia su agenda oficial en Japón.

La mandataria "expresó el interés del Perú en conocer la experiencia de Tokio en el reforzamiento antisísmico de edificaciones e infraestructura crítica, así como en el control de inundaciones urbanas mediante depósitos subterráneos", afirmó la oficina presidencial peruana en un comunicado.

PUBLICIDAD

Fujimori también buscó conocer el funcionamiento del Centro de Prevención de Desastres de Tokio para "fortalecer las capacidades de preparación y respuesta ante emergencias" del país latinoamericano, especialmente frente a los efectos del fenómeno climático de El Niño.

La reunión con Koike tuvo lugar antes de que la presidenta, peruana-japonesa de tercera generación, participe en un seminario de la Cámara de Comercio e Industria de Japón y se reúna con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

El encuentro con Takaichi coincide con el décimo aniversario de la asociación estratégica bilateral entre Japón y Perú, y Fujimori tiene previsto firmar tras la reunión una batería de documentos de cooperación en ámbitos desde la gestión de desastres hasta los minerales críticos.

PUBLICIDAD

La mandataria peruana llegó el jueves a Japón tras participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en la ciudad china de Shenzhen.

Fujimori procede de una familia cuyos abuelos, originarios del pueblo de Kawachi, en la prefectura de Kumamoto, emigraron a Perú durante las primeras décadas del siglo XX.

Su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), se refugió en Japón después de dimitir por fax en el año 2000, precisamente tras participar en una cumbre del APEC celebrada en Brunéi, luego de que saliera a la luz una gigantesca trama de corrupción en su administración, manejada directamente por su mano derecha, el entonces asesor Vladimiro Montesinos. EFE

PUBLICIDAD

(foto)(vídeo)