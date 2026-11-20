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París, 20 nov (EFE).- Francia mantendrá este sábado un despliegue policial "muy robusto", de unos 70.000 policías y gendarmes en todo el país, para controlar las manifestaciones convocadas por sexto fin de semana consecutivo en defensa del poder adquisitivo y que coinciden con el octavo aniversario del movimiento de los 'chalecos amarillos', dijo hoy el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

"No bajamos la guardia los sábados", explicó Nuñez en una entrevista con RMC/BFMTV, pese a que el movimiento de protestas se ha ido desinflando paulatinamente a lo largo de estas semanas, tras el primero del 17 de octubre, cuyas imágenes de extrema violencia urbana dieron la vuelta al mundo.

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Por esa razón, el dispositivo será similar al de anteriores jornadas de movilización y estará destinado a prevenir disturbios, saqueos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, especialmente en los centros urbanos, explicó Nuñez.

Las convocatorias, difundidas en los últimos días a través de las redes sociales por distintos colectivos, coinciden con el octavo aniversario del movimiento de los 'chalecos amarillos', surgido en noviembre de 2018 contra el aumento de los impuestos a los carburantes y que posteriormente amplió sus reivindicaciones.

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Nuñez advirtió también de la posible participación de grupos radicales de izquierda y de individuos que utilizan los métodos de los denominados 'black blocs', con el rostro cubierto y dispuestos a enfrentarse a la policía y atacar establecimientos comerciales.

"Tendremos un dispositivo muy robusto para evitar todo esto", señaló, y añadió que se realizarán controles y registros preventivos en las zonas de las manifestaciones.

El ministro también aludió a que algunas organizaciones sindicales han convocado acciones simultáneas y coordinadas en siete países europeos a partir de este viernes contra el encarecimiento de la vivienda y el alto coste de la vida, entre otras cuestiones.

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Nuñez reconoció que las restricciones impuestas a las manifestaciones en determinados centros urbanos están teniendo consecuencias económicas para los comerciantes, especialmente ante la proximidad de las fiestas navideñas.

"Hay una disminución de la afluencia a los centros urbanos, de la que los comerciantes se quejan con razón y legítimamente", señaló.

Pero indicó que las autoridades seguirán limitando los recorridos de las protestas en aquellas ciudades donde se hayan registrado saqueos y ataques a comercios.

El ministro también mostró su preocupación sobre el aumento de la violencia en las protestas en los centros educativos. "Cuando se entra en un instituto en grupo, con el rostro cubierto, y se disparan morteros pirotécnicos contra otros alumnos o incluso contra los profesores, eso no es reivindicación", denunció.

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El Gobierno ha prohibido la venta y utilización de determinadas categorías de estos artefactos hasta el 27 de noviembre y estudia, según Nuñez, posibles medidas adicionales para combatir su comercialización, especialmente a través de internet.

Por otra parte, el ministro confirmó que mantiene negociaciones con los sindicatos policiales para aumentar una prima específica vinculada a las condiciones de trabajo de los agentes, que también se han manifestado recientemente para solicitar mejoras salariales.

Nuñez defendió asimismo el proyecto legislativo que establece una presunción de uso legítimo de las armas por parte de los policías en determinadas circunstancias, y negó que suponga una autorización general para utilizar fuerza letal. EFE