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San Salvador, 19 nov (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inscribió oficialmente este jueves ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) su candidatura para competir por un tercer período consecutivo al frente del Ejecutivo, en las elecciones generales 2027, en las que parte como favorito.

Bukele, de 45 años, estuvo acompañado del vicepresidente, Félix Ulloa, quien también presentó su solicitud de inscripción como aspirante a vicemandatario.

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El mandatario pidió a sus seguidores, quienes llegaron a la sede el TSE en San Salvador para mostrarle su apoyo, salir a votar el 28 de febrero del año próximo para que "El Salvador no vuelva al pasado".

"Necesitamos salir a votar, necesitamos decirles a nuestra familia, amigos que salgan a votar (…) que el 28 de febrero sea una fiesta nacional y que todos salgamos a votar en masas", expresó Bukele y aseguró que "El Salvador es ahora un ejemplo para muchos países".

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