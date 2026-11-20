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Huelva (España), 20 nov (EFE).- El director colombiano Omar E. Ospina presentó este viernes en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva (España) 'El bovino de los cuernos curvos', una ópera prima filmada en blanco y negro cuya trama gira en torno a un niño de nueve años.

La película colombiana compite por el Colón de Oro en la Sección Oficial con el relato de un niño que espera el regreso de su padre, que salió a faenar junto a otros pescadores días antes, y se enfrenta al miedo, el duelo y el conflicto armado.

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Entre frecuentes apagones eléctricos e insistentes rumores sobre próximas incursiones armadas en la región, "una misteriosa figura que porta una máscara con el cráneo de un toro aparece por las noches".

Omar E. Ospina explicó en rueda de prensa su interés por los testimonios de quienes vivieron la violencia siendo niños, sin comprender del todo lo que ocurría a su alrededor ni quiénes eran los paramilitares.

"Me llamaron la atención los recuerdos difusos y la inocencia", señaló el director, que encontró en esa mirada infantil una forma de acercarse al conflicto.

"El mal en nuestro país pertenece al espacio del terror. Pensamos cómo se puede tener miedo al diablo cuando hay cosas mucho peores", expresó, y destacó el papel de los relatos transmitidos de generación en generación, porque son la forma en que "se explica la historia siempre a través de la tradición oral".

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El director también contó que la elección del blanco y negro surgió de una imagen que encontró durante su acercamiento al tema, porque en internet encontró un artículo "que tenía una foto en blanco y negro", y le gustó la idea de hacerlo así.

'El bovino de los cuernos curvos' llega a Huelva tras haber sido seleccionada en certámenes como el Festival de Toronto y el Festival de Mar del Plata. EFE

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