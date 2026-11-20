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Dinamarca ha anunciado la expulsión del agregado de Defensa de la Embajada rusa en medio de un escándalo sobre una conspiración para asesinar a un músico ucraniano-estadounidense durante un concierto cerca de Copenhague.

El Servicio Danés de Seguridad e Inteligencia, conocido como PET, ha explicado que el pasado 25 de septiembre frustró un intento para asesinar al rapero ucraniano-estadounidense Kyivstoner, quien debía actuar en un concierto al norte de Copenhague esa noche.

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Dos personas han sido acusadas de intento de homicidio y de ayudar a un servicio de inteligencia extranjero a operar en Dinamarca, según la agencia de seguridad.

Como consecuencia, y según ha explicado en rueda de prensa el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, Dinamarca ha convocado este viernes al embajador ruso al Ministerio de Asuntos Exteriores, a quien se le ha notificado "la decisión del gobierno de expulsar al agregado militar ruso de Dinamarca en un plazo de siete días".

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Poco antes, el director general del PET, Rasmus Kieffer-Kristensen, describió este complot como "especialmente significativo" dado el atrevimiento exhibido por los servicios de inteligencia rusos a la hora de orquestar la operación, para la que recurrieron incluso a criminales daneses. "Demuestra que la amenaza rusa se ha vuelto todavía mayor", ha manifestado en comentarios a los medios.