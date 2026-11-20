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Washington, 20 nov (EFE).- El Congreso surgido de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, que se constituirá el próximo 3 de enero, se enfrenta a retos como impulsar medidas contra la corrupción y reforzar las garantías del derecho al voto, según el Brennan Center for Justice, instituto no partidista sobre política y derecho de NYU Law.

El director sénior del programa de Derecho al Voto y Elecciones del Brennan Center, Sean Morales-Doyle, aseguró a EFE que "combatir la corrupción fue uno de los temas centrales de esta elección", por lo que resulta fundamental que "el Congreso comience por ahí".

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"Esto incluye medidas como prohibir las contribuciones políticas por parte de contratistas del gobierno", afirmó el experto, quien puso como ejemplo el caso del magnate Elon Musk, que "gastó una suma enorme, casi 500 millones de dólares, en apoyar campañas políticas en esta elección".

Morales-Doyle explica que, al mismo tiempo que Musk realiza esas contribuciones, "él y sus compañías mantienen contratos con el gobierno federal por valor de miles de millones de dólares" y concluye que habría que "poner fin a este tipo de conflicto de intereses".

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El experto lamenta que los ciudadanos están viendo "a un presidente que declara la guerra de forma unilateral sin autorización del Congreso, a una administración plagada de corrupción evidente y con la presencia de tropas en las calles, deportaciones sin el debido proceso y la imposición de aranceles sin la aprobación del Congreso".

Tras alertar del riesgo de estos comportamientos, a los que califica como "rasgos característicos de los regímenes autoritarios", Morales-Doyle insiste en que "los votantes han optado por la democracia; desean una democracia que funcione realmente y que cuente con un sistema de frenos y contrapesos para protegerse frente a los abusos de poder que hemos presenciado en los últimos años".

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"La guerra en Irán, los aranceles, la inflación o incluso el temor ante las acciones del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) motivaron a los electores", asegura el experto del Brennan Center, que concluye que todas estas razones pueden llevar al temor de que "la democracia se está debilitando".

Por ello, Morales-Doyle cree que "el Congreso debería considerar que su mandato consiste no solo en abordar problemas específicos, como poner fin a la guerra o revisar los aranceles, sino también en impulsar reformas sistémicas que eviten que volvamos a caer en una situación así".

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"Esto incluye medidas contra la corrupción, pero también garantías reales para el derecho al voto. E implica acabar con las maniobras políticas que se llevan a cabo en nuestra democracia, lo que supone una lucha frontal contra la manipulación partidista de los distritos electorales, el llamado 'gerrymandering'", explica.

Morales-Doyle considera que ese rediseño partidista de los distritos electorales debería ser ilegal "y el Congreso debería establecerlo así".

Otro de los asuntos que el Congreso debería afrontar en este mandato, según el Brennan Center, es la reforma de la Corte Suprema, en concreto, el establecimiento de límites a la duración del mandato de los magistrados. Morales-Doyle también planteó limitar el poder ejecutivo mediante la regulación de las facultades de emergencia del presidente, que, según advirtió, son susceptibles de abuso.

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Para el experto, además, la mayoría demócrata en el Congreso que llegará en enero debería servir para "declarar explícitamente que todos los ciudadanos adultos del país tienen derecho al voto; y si ese derecho se ve obstaculizado, restringido o denegado de cualquier forma, el ciudadano puede acudir a los tribunales para hacerlo valer" y añade que "se debería establecer cómo sería el proceso judicial correspondiente". EFE

La Agencia EFE contó con el apoyo del Brennan Center for Justice para la difusión de este contenido.