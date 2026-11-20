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El Cairo, 20 nov (EFE).- La coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en el Yemen desde 2015 afirmó este viernes haber atacado las "capacidades operativas" de los rebeldes hutíes para el contrabando de armas en el puerto yemení de Al Hudeida, a orillas del mar Rojo y donde la alianza pidió la evacuación antes de bombardear.

"Apuntamos a capacidades operativas en el puerto de Al Hodeida que contribuyeron a operaciones de contrabando y transporte de armas y misiles balísticos", dijo la coalición en un comunicado, en el que afirmó que el objetivo es "neutralizar las fuentes de amenaza utilizadas para atacar a civiles" en el Yemen y en Arabia Saudí.

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Asimismo, indicó que la campaña "continúa para destruir objetivos militares y capacidades balísticas" de los hutíes en las provincias de Saná, Saada y la disputada suroccidental Taiz, sin aportar más detalles.

Hasta el momento, los rebeldes no han informado sobre los daños ocasionados por estos bombardeos, ni sobre si se han producido víctimas, pese a que horas antes la coalición liderada por Riad ordenó la evacuación de civiles del puerto.

El puerto de Al Hodeida, en el mar Rojo, es uno de los lugares más estratégicos bajo control de los hutíes, ya que es el principal punto de entrada de mercancías y todo tipo de suministros, así como de ayuda humanitaria.

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Tras la orden de evacuación de la alianza, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, dijo en otro comunicado que el puerto de Yeda y "todos los puertos del enemigo saudí en la costa del mar Rojo serán objetivo" de los ataques del movimiento chií aliado de Irán en caso de que Riad "ejecute sus amenazas de bombardear el puerto de Al Hodeida".

"Advertimos a los empleados y trabajadores en ellos, así como a los presentes cerca de ellos, que lo desalojen de inmediato y se alejen, y llamamos a todas las compañías navieras a evacuar sus barcos de esos puertos de inmediato", indicó Sarea.

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Asimismo, también advirtió a todas las aerolíneas de que "el espacio aéreo de Arabia Saudí no es seguro", ya que "se convertirá en el escenario de operaciones durante las próximas horas", aunque excluyó del peligro a las regiones sagradas de La Meca y Media, los lugares más sagrados para el islam.

Esto se produce en medio de una intensificación de los ataques cruzados entre Arabia Saudí y los hutíes, que en los últimos días han reivindicado numerosas acciones contra objetivos civiles, militares y energéticos de este país, que es el mayor productor de petróleo de la OPEP.

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Riad sigue con su apoyo a las tropas del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, que se enfrentan en paralelo a una ofensiva insurgente en la costa del mar Rojo, mientras que mantiene su campaña de bombardeos contra puntos de lanzamiento de drones y misiles balísticos usados por los hutíes para atacar Arabia Saudí. EFE