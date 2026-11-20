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El tenista español Carlos Alcaraz confesó estar "listo" físicamente para la penúltima ronda de las Finales ATP este sábado contra el estadounidense Ben Shelton, uno de los "mayores desafíos" del Circuito, después de superar este viernes al italiano Flavio Cobolli en una "prueba" importante tras las últimas molestias.

"Estoy muy contento de estar en semifinales, sin perder ni un partido, llego con mucha confianza. Shelton es una de los mayores desafíos ahora mismo, muy buen tenis, mucha potencia. Hemos tenido unas batallas emocionantes los últimos meses y estoy deseando otro partido contra él", dijo este viernes en rueda de prensa.

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El murciano completó su pleno de triunfos en la fase de grupos superando a Cobolli, en un choque importante tras las molestias del partido anterior y las precauciones que tomó después. "Ayer fue muy importante. Estoy intentando aprender de este momento, conocerme mejor. Sentí algo el último partido, ayer decidimos no entrenar, descansar. Esta mañana también con cuidado, haciendo lo mejor posible todo fuera de la pista", explicó.

"El partido de hoy era importante porque me estaba probando a mí mismo, cómo me iba a encontrar, cómo iba a reaccionar después del tratamiento, del día de descanso, y me encontré bien. Intenté no forzar mucho físicamente, pero jugar agresivo y fuerte y lo pude hacer, me siento listo para mañana", añadió.

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Por otro lado, Alcaraz quiso ir día a día sin mirar de momento a la Copa Davis. "Quiero ir día a día. Después de mañana veremos, si gano, si pierdo, tendré que también recuperarme. Veremos en la próxima semana cómo está mi cuerpo. Siento que tenemos un equipo muy fuerte. El dobles es muy importante en la Davis, en los individuales todo puede pasar. Hay muchos buenos equipos pero tengo confianza en el nuestro", terminó.