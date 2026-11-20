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La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, facilitó este martes la lista de 25 convocadas para el doble amistoso de finales de este mes de noviembre ante Chile y Venezuela, con muchas novedades con la entrada de futbolistas jóvenes, regresos esperados y descansos a jugadoras como Alexia Putellas.

La entrenadora madrileña parece que quiere aprovechar estos duelos con menos en juego para continuar viendo caras nuevas y también para dar descanso dentro de un calendario intenso a algunas de sus futbolistas más importantes.

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Así, como ya sucediera para el doble amistoso ante los Estados Unidos del pasado mes de octubre, presentó una convocatoria muy renovada donde destacan las presencias de recientes campeonas del mundo Sub-20 septiembre como las defensas Silvia Cristóbal (Real Madrid) y Aïcha Camara (FC Barcelona), y la delantera Daniela Agote (Athletic Club), de 18, 19 y 20 años respectivamente, y claves en una generación muy exitosa.

Además, Sonia Bermúdez también introdujo otras novedades como las de la centrocampista Jùlia Bartel, jugadora de 22 años de la Juventus FC y campeona del mundo Sub-20 en el año 2022, la defensa del Atlético de Madrid Lucía Rodríguez, la también centrocampista Sara Ortega (Athletic Club), de 21 años y campeona del mundo Sub-17 en 2022, y la delantera Cecilia Marcos (Real Sociedad).

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Por otro lado, la seleccionadora vuelve a contar con la triple Balón de Oro Aitana Bonmatí (FC Barcelona), que ya está con más ritmo competitivo tras sus últimos problemas físicos, y con la lateral Olga Carmona (PSG), que tampoco había podido estar en la anterior, y recupera a Jana Fernández (London City).

Finalmente, la madrileña ha optado por dar descanso a piezas claves del once titular como la centrocampista Alexia Putellas (London City), la capitana Irene Paredes y la guardameta Cata Coll, del FC Barcelona, la lateral Ona Batlle (Arsenal FC) y la central Mapi León (London City), mientras que tampoco está la extremo Athenea del Castillo (Real Madrid). Bajas que se unen a las conocidas por lesión de Vicky López (FC Barcelona) y Mariona Caldentey (Arsenal FC).

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En total, repiten 15 jugadoras de la anterior lista, contando a Claudia Pina (FC Barcelona), que finalmente tuvo que abandonar la concentración por problemas físicos, manteniéndose caras nuevas como la delantera Ainhoa Marín (Real Sociedad) o la portera Eunate Astralaga (Athletic Club), que entró en aquella ocasión por la baja de Cata Coll.

España, actual campeona del mundo y número uno del ranking de la FIFA, cerrará la última 'ventana' de este año con un doble amistoso en casa, midiéndose a Chile el 28 de noviembre en León y enfrentándose a Venezuela el 4 de diciembre en A Coruña. La concentración se iniciará el próximo martes 24 de noviembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

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--CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN.

PORTERAS: Adriana Nanclares y Eunate Astralaga (Athletic Club) y Misa Rodríguez (Arsenal).

DEFENSAS: Laia Codina (West Ham United), Silvia Cristóbal y María Méndez (Real Madrid), Jana Fernández y Lucía Corrales (London City), Olga Carmona (PSG), Aïcha Camara (FC Barcelona) y Lucía Rodríguez (Atlético de Madrid).

CENTROCAMPISTAS: Patri Guijarro, Aitana Bonmatí y Clara Serrajordi (FC Barcelona), Clara Pinedo y Sara Ortega (Athletic Club), Fiamma Benítez (Atlético de Madrid) y Júlia Bartel (Juventus FC).

DELANTERAS: Claudia Pina (FC Barcelona), Salma Paralluelo (Olympique Lyon), Edna Imade (Bayern Múnich), Eva Navarro (Real Madrid), Daniela Agote (Athletic Club), Ainhoa Marín y Cecilia Marcos (Real Sociedad).