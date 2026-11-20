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Turín (Italia), 20 nov (EFE).- El español Carlos Alcaraz, con protección en el isquiotibial y en su rodilla, venció con superioridad al italiano Flavio Cobolli (6-4, 6-1) en el último partido de la fase de grupos de las Finales ATP, tras un duelo en el que, pese a sus molestias físicas, se mostró cómodo, seguro y certero.

El murciano se enfrentará el próximo sábado en semifinales al estadounidense Ben Shelton, nuevo pupilo de Juan Carlos Ferrero, y busca conquistar un torneo que aún falta en su extenso palmarés; el italiano, por su parte, abandona el torneo en blanco tras caer también ante el ruso Daniil Medvedev y el estadounidense Frances Tiafoe.

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El encuentro, intrascendente en lo deportivo debido a que el español estaba clasificado matemáticamente como primero y el italiano eliminado, duró una hora y cinco minutos, en los que Alcaraz, que no cedió un set en sus tres encuentros hasta ahora, doblegó a su rival y despejó dudas.