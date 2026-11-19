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Al cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,38 quetzales, lo que representa un incremento del 3,07% respecto al precio anterior de 8,13 quetzales. Dow Jones

El euro ha registrado un avance del 2,5% en la última semana, aunque su variación interanual muestra una caída del 5,93%.

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El euro a quetzal guatemalteco presenta una tendencia positiva por segundo día consecutivo, reflejando un aumento en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 36,21%, muy por encima de la volatilidad de referencia del 20,69%, lo que sugiere una fase de inestabilidad en el mercado.