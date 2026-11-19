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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,43 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio de la jornada previa, con una leve variación al alza del 0,15%. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,64%, mientras que en el último año, su valor ha crecido un 5,83%.

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El par dólar estadounidense a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, registrando dos días consecutivos de ganancias. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio es del 1,22%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 4,06%, lo que sugiere un período de estabilidad en el mercado.