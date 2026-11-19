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Ciudad de Guatemala, 19 nov (EFE).- Las brechas en la inclusión política y social de las comunidades rurales en Guatemala continúa siendo una realidad pese a la firma de los Acuerdos de Paz hace casi 30 años, según advirtieron este jueves líderes indígenas y expertos durante un análisis sobre el proceso democrático del país centroamericano.

Las conclusiones formaron parte de un coloquio organizado por la Embajada de España en Guatemala para reflexionar sobre el rol histórico del país europeo en el proceso que culminó el 29 de diciembre de 1996, tras 36 años de guerra civil, con la firma de los Acuerdos de Paz.

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"Hablábamos de la inclusión de las juventudes, de las mujeres y de los pueblos indígenas. Pregunto ahora, en estos tiempos, ¿hemos logrado eso? Si se ha logrado ha sido mínimo en el ámbito de la toma de decisiones, pero estamos con eso pendiente todavía", enfatizó la lideresa k'iche' Otilia Lux de Cotí, exintegrante de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).

Asimismo, Lux de Cotí señaló que el abordaje de las tres décadas de paz debe servir para evaluar de forma retrospectiva "hasta dónde se ha avanzado realmente en las políticas sociales, la educación, la salud y el desarrollo rural".

El 30 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz puso fin a una guerra que dejó más de 200.000 personas asesinadas y 45.000 desaparecidas, principalmente de poblaciones indígenas y en más del 90 por ciento atribuidas al Ejército, un proceso en el que España participó activamente como miembro del Grupo de Países Amigos y facilitador del diálogo multilateral.

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Por su parte, el activista maya tz'utujil Alex Petzey, de la organización no gubernamental Instituto 25A, explicó que en las comunidades rurales muchos jóvenes perciben una desconexión con el proceso democrático.

"Cuando uno llega al territorio y pregunta a los jóvenes qué son los Acuerdos de Paz, lo primero que te dicen es '¿qué es eso?' o que en Guatemala no hay paz", relató.

No obstante, Petzey destacó que, gracias al Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, las juventudes han logrado reivindicar el uso de sus idiomas y su indumentaria tradicional como herramientas de memoria histórica y resistencia comunitaria.

Durante la apertura del encuentro, la embajadora española en Guatemala, María Clara Girbau, planteó el debate sobre las transformaciones del país y señaló la importancia de reflexionar sobre el legado de las negociaciones que pusieron fin a la guerra interna.

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Según la diplomática, transcurridos casi 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz, "vale la pena preguntarnos qué cambió realmente en Guatemala gracias a ellos y por qué siguen siendo relevantes hoy".

Por su parte, la investigadora guatemalteca Marta Elena Casaús Arzú subrayó durante el foro que la lección fundamental de este proceso es que las conquistas democráticas deben defenderse continuamente frente a los estancamientos institucionales.

"Los Acuerdos supusieron no solo el final del conflicto armado, sino que también permitieron avanzar en los procesos de paz y visibilizar la violencia mediante la Comisión de Esclarecimiento Histórico", señaló Casaús. EFE

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