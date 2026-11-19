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¡YPF empieza a usar MOSAIC™!

PR Newswire

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HOUSTON, 19 de noviembre de 2026

La mayor compañía de petróleo y gas de Argentina implementará una nueva plataformade reservas a partir de 2027.

HOUSTON, 19 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- YPF S.A., la mayor compañía de petróleo y gas de Argentina incorpora MOSAIC™, la plataforma insignia de la línea de soluciones de planificación y gestión de reservas de Ikon Science.

Ikon Science, a través de su fusión con Omnira Software y Petrosys, amplió sus capacidades para conectar la gestión de datos y el entendimiento del subsuelo con la gestión de reservas, la planificación del desarrollo y la evaluación económica.

La implementación en YPF fortalece la presencia de Ikon Science en América Latina y amplía el alcance global de MOSAIC.

Acerca de YPF S.A.YPF S.A. es la mayor compañía energética integrada de Argentina, con participación mayoritaria del Estado argentino y principal operador en Vaca Muerta. YPF cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: YPF) y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (YPFD). Para más información, visite: www.ypf.com.

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Acerca de Ikon ScienceCon más de 40 años de experiencia combinada, Ikon Science presta servicios a clientes de la industria energética en todo el mundo a través de una red global de oficinas. Más información en: www.ikonscience.com.

CONTACTO: Silvia Plazas, Marketing Manager Western Hemisphere | e: splazas@ikonscience.com

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/ypf-empieza-a-usar-mosaic-302944072.html

FUENTE Ikon Science