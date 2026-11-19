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Jerusalén, 19 nov (EFE).- La violencia constituye el principal factor de sufrimiento psicológico entre los palestinos de Cisjordania y está detrás de cerca del 70 % de las consultas a los servicios de salud mental, según un informe de Médicos Sin Fronteras (MSF), que vincula este deterioro con una ocupación israelí "cada vez más opresiva".

El informe, titulado 'The burden of occupation' ('El peso de la ocupación') y publicado este jueves, analiza datos médicos recogidos por la ONG entre octubre de 2022 y abril de 2026 y entrevistas con pacientes y personal sanitario.

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"Israel emplea diferentes mecanismos, desde la violencia física hasta la apropiación de tierras, desde el estrangulamiento económico hasta la destrucción social, para desmantelar la vida colectiva palestina", afirma en el texto el coordinador de MSF para Palestina, Filipe Ribeiro.

La categoría de violencia incluye las incursiones militares del Ejército israelí, las detenciones, el incremento de ataques de colonos y los desplazamientos forzados por las autoridades israelíes, aunque también la violencia doméstica y de género.

Solo en Yenín y Tulkarem (norte de Cisjordania) la causa principal corresponde con "la separación o la pérdida", ya que allí MSF atiende sobre todo a desplazados como causa de la incursión militar israelí 'Muro de Hierro', que a principios de 2025 expulsó a más de 40.000 personas de los campamentos de refugiados homónimos de la zona, además del de Nur Shams.

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La ansiedad y la depresión suponen más del 65 % de los problemas de salud mental registrados entre los pacientes.

"Los colonos se han vuelto más agresivos: vienen con más frecuencia, y a mi hermano le rompieron las piernas con un objeto metálico", detalla una paciente de Hebrón (sur de Cisjordania), quien asegura que su familia no consigue dormir por la noche por miedo.

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El documento recoge más de 1.600 ataques de colonos con víctimas humanas o daños materiales entre enero y agosto de 2026, una media de 6,7 al día frente a cinco en 2025, mientras que en octubre coincidiendo con la cosecha de la aceituna la cifra llegó a 15 diarios, según datos de la ONU.

MSF, que en 2025 ofreció más de 10.000 consultas de salud mental en Cisjordania, denuncia que su capacidad de atención se ha desplomado después de que Israel no renovara en enero su registro e impidiera la entrada de personal internacional y suministros.

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Sin garantías de seguridad, la ONG cerró sus servicios en Yenín y Tulkarem y concentró en Nablus las de Tubas y Qalqilya, lo que obligó a dar de alta a más de 200 pacientes, y en la gobernación de Hebrón tuvo que cerrar siete de sus doce clínicas móviles.

MSF insta a los gobiernos, incluidos los aliados de Israel, a usar "toda su influencia" para que ponga fin a su presencia en el territorio palestino ocupado, que la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal en julio de 2024 y que mantiene y afianza desde 1967. EFE

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