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Los presidentes de China, Xi Jinping; Estados Unidos, Donald Trump; y Rusia, Vladimir Putin, han acordado este miércoles dialogar para prevenir la proliferación de armas nucleares, así como han cerrado filas para reformar Naciones Unidas, garantizar el suministro estable de energía y cargar contra el Tribunal Penal Internacional.

En el marco de su histórica cita trilateral en Shenzhen, en el sur de China, que se ha prolongado una hora y media los líderes de las tres principales potencias nucleares han señalado que "una guerra nuclear no se puede ganar y que nunca debe librarse", por lo que han acordado "entablarán un diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas nucleares".

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Respecto a la situación de Naciones Unidas, los dirigentes chino, estadounidense y ruso han señalado "su compromiso con la reforma de la ONU", todo con "el objetivo de que pueda responder de manera más eficaz a los desafíos mundiales y cumplir plenamente su misión fundamental de mantener la paz y la seguridad internacionales", según la declaración conjunta recogida por la agencia TASS.

El breve texto compuesto de cuatro puntos recalca la intención de China, Estados Unidos y Rusia de "aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados en beneficio de todos los países", incidiendo en la importancia de garantizar un "suministro energético estable" a nivel global.

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Igualmente han cargado contra el sistema internacional de justicia, al reiterar el "principio del consentimiento de los Estados y el respeto a las inmunidades de los funcionarios estatales", tras señalar directamente al Tribunal Penal Internacional "y otros organismos similares" a los que avisa de que "no deben abusar de sus competencias".

Fuera del comunicado conjunto a quedado las guerras en Ucrania u Oriente Próximo, pese a que Trump ha indicado en su intervención inicial que espera avances por parte de Moscú y Kiev para avanzar hacia la paz en suelo europeo.

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Así, la reunión en Shenzhen, un encuentro sin precedentes entre los líderes de las tres mayores potencias nucleares, se ha saldado con un entendimiento básico sobre el control de los arsenales nucleares, tras una cumbre que ha acaparado la atención mundial, con los ecos de citas que marcaron el devenir geopolítico mundial durante el siglo XX.