Guardar

Bruselas, 19 nov (EFE).- La Comisión Europea confirmó este jueves que sufrió una campaña de ciberataques contra sus sistemas, detectada a finales de octubre y generada con inteligencia artificial (IA).

"La Comisión ha tomado recientemente las medidas necesarias en respuesta a una campaña cibernética detectada", dijo el portavoz comunitario Thomas Regnier en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario.

PUBLICIDAD

El vocero precisó que el incidente fue detectado el 22 de octubre y confirmado el 26 tras una primera investigación, tras lo cual el Ejecutivo comunitario desactivó temporalmente varias aplicaciones, la mayoría de las cuales ya han sido restablecidas.

Regnier aseguró que, por ahora, no hay evidencia de una brecha de datos que afecte al conjunto del personal de la Comisión.

También se negó a atribuir el ataque a ningún actor mientras la investigación siga abierta ni quiso detallar qué medidas ni qué herramientas se están utilizando para prevenir nuevos incidentes, aunque afirmó que "muchos elementos han sido contenidos".

"Es difícil juzgar la amplitud; hablamos de una campaña, de una serie de incidentes, pero no podemos decir más mientras continúa la investigación", insistió.

"Por supuesto, seguimos en estrecho contacto tanto con el CERT-UE (el equipo de respuesta a emergencias informáticas de las instituciones europeas) como con el Supervisor Europeo de Protección de Datos", dijo Regnier.

"La investigación sigue en curso y tomaremos las medidas necesarias en función de las conclusiones, según lleguen", zanjó. EFE