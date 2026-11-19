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Manila, 19 nov (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró haber cerrado "acuerdos económicos históricos" con países del Sudeste Asiático por más de 17.000 millones de dólares (unos 15.511 millones de euros) durante su visita de menos de 24 horas a Manila, según informó este jueves un comunicado de la Casa Blanca.

Filipinas, aliado histórico de Washington con el que este año cumple 80 años de relaciones diplomáticas, concentró la mayor parte de los pactos y fue el destino al que Trump viajó el martes para participar en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), antes de su viaje a China para el foro económico APEC, que termina hoy.

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Tras reunirse la víspera con su homólogo filipino, Ferdinand Marcos Jr., en el palacio de Malacañang, sede de la presidencia filipina, el mandatario republicano celebró haber cerrado en el archipiélago "un acuerdo comercial muy grande, con diferencia el mayor que hemos hecho jamás".

El Gobierno estadounidense ha expuesto después que impulsará préstamos para defensa de más de 2.000 millones de dólares (1.825 millones de euros), de los que 400 millones (365 millones de euros) ampliarán el Ejército filipino en el mar de China Meridional con sistemas de mando y drones, entre otros equipos, ante las actuales tensiones entre Manila y Pekín en esta zona.

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También anunciaron un contrato de 37 millones de dólares (unos 34 millones de euros) con una firma estadounidense para apoyar misiones con tecnología de superinteligencia (SI) y una iniciativa de 63 millones (unos 57 millones de euros) para modernizar la infraestructura filipina.

En aviación, Boeing y GE Aerospace cerraron una venta de 12.000 millones de dólares (10.949 millones de euros) a Philippine Airlines por hasta 20 aviones comerciales, además de la promesa filipina de modernizar su aeropuerto de Basco, al norte del país, para mejorar el acceso entre ambos países.

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Los gobernantes acordaron también corregir el saldo negativo comercial entre ambos países mediante mayores compras filipinas de energía y productos agrícolas estadounidenses.

En energía, los países socios estudian un acuerdo de cooperación nuclear civil, que generaría electricidad para Filipinas, país especialmente golpeado por la crisis derivada del bloqueo de Ormuz, y que supondría el primer pacto de este tipo entre Washington y un socio del Indopacífico, según aseguró la Casa Blanca en el comunicado.

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Además, Trump informó de un acuerdo comercial con Tailandia, pendiente de firma, que eliminará el 99 % de los aranceles a los productos estadounidenses, y la intención de Bangkok de destinar hasta 123 millones de dólares (112 millones de euros) a comprar sistemas de cohetes estadounidenses.

La estrategia, que busca un Indopacífico "libre y abierto", según el escrito estadounidense, incluye también un proyecto energético de 2.000 millones de dólares (1.825 millones de euros) en negociación con Indonesia y un contrato de suministro de carbón estadounidense por 100 millones (91 millones de euros) con Malasia. EFE

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