25/05/2026 May 25, 2026, Mecca, Mecca, Saudi Arabia: Saudi air defense forces enhance their readiness to protect the airspace over the holy sites in Mecca, Saudi Arabia, on May 26, 2026, ahead of the annual Hajj pilgrimage. More than 1.5 million Muslims began arriving in the holy city on May 25 to perform the pilgrimage amid hopes for an end to the war in the Middle Eas POLITICA Saudi Press Agency / Zuma Press / Europa Press

Guardar

La coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí ha informado en la madrugada de este jueves del lanzamiento de un misil por parte de la insurgencia hutí hacia la capital saudí, Riad, donde se habría producido el "impacto de restos" del proyectil, según una evaluación preliminar.

Así lo ha anunciado el portavoz militar de la coalición, Turki al Maliki, en una publicación en redes en la que afirma que sus fuerzas han "hecho frente a la amenaza de misil" y que "actualmente se están evaluando daños materiales" derivados del incidente.

PUBLICIDAD

A su vez, la Defensa Civil saudí ha emitido un mensaje de alerta a la población de la capital, si bien minutos después ha afirmado en una nueva publicación que "el peligro ha pasado". Tras ello, la entidad ha repetido la secuencia con las gobernaciones de Wadi al Dawasir y de Sulayil, situadas en el extremo suroeste de la provincia de Riad.

Estas alertas han saltado después de que el portavoz militar de los rebeldes hutíes, Yahya Sari, reivindicara poco antes de la medianoche ataques con "un gran número de misiles de crucero" contra la capital saudí, concretamente contra su "centro financiero" y contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid.

PUBLICIDAD

Asimismo, Sari anunció también otras dos operaciones militares: una con "varios misiles balísticos" contra "un objetivo vital" en la provincia de Yizán y otro con un dron contra la base aérea de Jamis Mushait, ambos lugares ubicados en el sudoeste de Arabia Saudí.

En torno a la misma hora, el portavoz militar de la coalición liderada por Riad anunció la "interceptación y destrucción de un misil balístico lanzado por la milicia hutí terrorista hacia la región sur", en un mensaje al que acompañaron las alertas enviadas a la población de las vecinas Jamis Mushait y Abha por la Defensa Civil Saudí.

PUBLICIDAD