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Ciudad de México/ Shenzhen, 19 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacaron este jueves el "desempeño de la economía mexicana” durante una reunión en China y reafirmaron la "histórica colaboración" con el organismo financiero, en medio de las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos.

"Habló muy bien del desempeño de la economía mexicana y quería compartir con nosotros la visión que tiene el Fondo Monetario Internacional, no solo sobre México, sino en general de la economía mundial", señaló la mandataria mexicana en la ciudad suroriental china de Shenzhen.

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Sheinbaum y Georgieva celebraron este encuentro durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde la titular mexicana ha sostenido reuniones bilaterales con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el primer ministro canadiense, Mark Carney, y su homólogo de Vietnam, To Lam, entre otros altos funcionarios.

La presidenta mexicana publicó un par de fotografías del encuentro con la directora del FMI, a la que asistió con el canciller, Roberto Velasco; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; de Medio Ambiente, Alicia Bárcena; de Ciencia, Rosaura Ruiz; de Salud, David Kershenobich, y de Energía, Luz Elena González Escobar.

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Georgieva también compartió en la red social X una fotografía con Sheinbaum, y reafirmó la "histórica colaboración" entre México y el FMI.

"Valoré nuestro intercambio sobre los sólidos fundamentos económicos del país, los planes de inversión y seguridad energética, así como la estrategia de digitalización y adopción de la inteligencia artificial (IA)", escribió la titular del FMI.

Este mismo jueves, durante su discurso en la sesión plenaria de la APEC, la economista búlgara instó a los países que "preparen rápidamente" la infraestructura digital, sus mercados laborales y a los trabajadores ante el auge de la IA y los cambios que supondrá.

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La agenda impulsada por China durante su presidencia de la APEC aborda precisamente asuntos como el auge de la IA, así como la defensa del libre comercio o la conectividad regional, entre otros.

Así cerró su gira internacional la mandataria mexicana, tras su participación en el principal Foro Económico de Asía-Pacífico, previo a su regreso este viernes al país para encabezar el desfile cívico-militar por el 116 aniversario del inicio de la Revolución mexicana. EFE

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(foto)