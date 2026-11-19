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Al menos doce personas, entre ellas mujeres y niños, han muerto este miércoles en una serie de ataques armados registrados en una zona montañosa del municipio de Yorito, en el departamento de Yoro (norte de Honduras), según ha informado la Policía Nacional hondureña, cuya principal hipótesis apunta a una represalia de estructuras criminales frente a las recientes operaciones policiales en la zona.

De acuerdo con las primeras diligencias difundidas por la Secretaría de Seguridad, los sucesos se produjeron en cuatro escenarios distintos: tres ataques perpetrados en la aldea de Vallecillo y otro en la aldea de Pacayal.

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Las autoridades han precisado que las líneas de investigación contemplan como posible móvil "una reacción de estructuras" delictivas ante las intervenciones desarrolladas por las fuerzas de seguridad en ese sector, si bien han matizado que esta tesis continúa bajo análisis y no constituye todavía una conclusión definitiva.

Equipos especializados de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se han desplegado en la zona para procesar las cuatro escenas del crimen, proceder a la identificación de las víctimas y recopilar indicios técnico-científicos en coordinación con el Ministerio Público con el objetivo de esclarecer las circunstancias de los ataques y localizar a los autores.

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Por su parte, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, ha condenado "con absoluta firmeza" la masacre, asegurando en un mensaje publicado en redes sociales que "este crimen atroz no quedará impune" y trasladando sus condolencias a los familiares de los fallecidos.

Asimismo, el mandatario hondureño ha anunciado que, en cumplimiento de lo acordado este mismo miércoles en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, ha ordenado "intensificar de inmediato los operativos de seguridad en la zona" para capturar a todos los responsables y llevarlos ante la justicia. "Vamos a enfrentar el crimen con toda la fuerza del Estado. La violencia no puede ni va a imponerse en Honduras", ha concluido.

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